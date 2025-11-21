Pakistan'da Korkunç Patlama! 15 Kişi Öldü
Pakistan'da bir tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Dawn gazetesinin haberine göre yetkililer, Malikpur bölgesindeki fabrikada olan patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını, çıkan yangının çevredeki binalara sıçradığını belirtti.
Patlamada 15 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
BAZI EVLER ÇÖKTÜ
Yetkililer, patlamanın etkisiyle bölgedeki 7 evin hasar gördüğünü, fabrika ile bitişikteki evlerin çatılarının çöktüğünü kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma komisyonunun oluşturulduğu duyuruldu.
Kaynak: AA
