Meksika'da 'Z Kuşağı' Sokaklarda: Protestolar Devam Ediyor

Meksika'da bu ay başında Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo’nun öldürülmesinin ardından artan şiddet ve hükümetin politikaları protesto ediliyor.

Kendilerini "Z Kuşağı" olarak adlandıran yaklaşık 100 gösterici, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum yönetiminden hesap verebilirlik ve adalet talep etmek üzere yine sokağa çıktı. Meksika Devrimi'nin yıl dönümü kapsamında düzenlenen askeri geçit töreniyle aynı saatlerde yapılan gösteride protestocular, kentin en bilinen simgelerinden Bağımsızlık Anıtı'nda toplanarak törenin gerçekleştirildiği Zocalo Meydanı'na doğru yürüdü.

YENİ GÖZALTILAR

Zincir ve cop taşıyan maskeli kişileri gözaltına alan güvenlik güçleri, geçit töreni sürerken protestocuların ana meydana girişini engelledi.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da 16 Kasım'daki protesto sırasında olaylar çıkmış, 100'ü polis olmak üzere 120 kişi yaralanmış ve 29 kişi gözaltına alınmıştı. Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, "Z Kuşağı" protestolarının arkasında muhalefetin olduğunu savunmuş ve hareketi siyasi amaç taşıyan oluşum olarak nitelemişti.

Kaynak: AA