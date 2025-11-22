İsrail Ateşkese Rağmen Gazze'yi Vurdu! En Az 21 Can Kaybı

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 21 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
İsrail Ateşkese Rağmen Gazze'yi Vurdu! En Az 21 Can Kaybı
İsrail, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Gün içinde düzenlenen bombardımanlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal şu bilgileri verdi:

* El-Abbas Kavşağı’nda sivil bir araç hedef alındı; 5 kişi öldü.

* Görgü tanıkları, ölenlerden ikisinin yoldan geçen siviller olduğunu aktardı. Nasr Mahallesi’nde El-Hudari ailesinin evi vuruldu; 4 kişi hayatını kaybetti.

* Nusayrat Kampı’nda, El-Avde Hastanesi yakınlarındaki eve saldırı düzenlendi; 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

* Kampın başka bir noktasında 7 kişi, kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup, evlerine isabet eden füzeyle can verdi.

* Deyr el-Belah’taki bir eve yönelik saldırıda ise 2 kişi öldü. Günün erken saatlerinde Bureyc ve Cibaliya kamplarına yapılan saldırılarda da 3 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail Ateşkese Rağmen Gazze'yi Vurdu! En Az 21 Can Kaybı - Resim : 1

ATEŞKESTEN BU YANA 318 CAN KAYBI

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim’den bu yana Gazze’de 318 Filistinli hayatını kaybetti, 788 kişi yaralandı. İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı saldırıların toplam bilançosu ise artık 69 bin 733 ölü, 170 bin 863 yaralı.

KRİTİK ABD İDDİASI

İsrail basınında çıkan haberlere göre, saldırılar Kiryat Gat’taki ABD üssüyle koordineli yürütülüyor. Hamas ise ateşkesin defalarca ihlal edildiğini belirterek anlaşmanın garantörlerini ve ABD yönetimini devreye girmeye çağırıyor.

Kaynak: AA

