Son Bir Yılda 37'nci Kez! Hawaii'deki Kilauea Yanardağı Patlamak Üzere

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı. Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen patlama ise son bir yıl içindeki 37'nci patlama olarak kayıtlara geçecek.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) bağlı Hawaii Yanardağ Gözlemevi, dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da lav akışının yeniden başladığını duyurdu.

USGS tarafından açıklamada, volkanik hareketliliğin sürdüğü belirtilerek, özellikle bugün ve 25 Kasım Salı günü arasında yeni ve güçlü bir lav püskürtme olayının yaşanma ihtimalinin çok yüksek olduğu kaydedildi.

Son Bir Yılda 37'nci Kez! Hawaii'deki Kilauea Yanardağı Patlamak Üzere - Resim : 1

BİR YILDA 37'NCİ PATLAMA

Hawaii’nin Büyük Ada’sında yer alan ve korunan bir alan olan Volcanoes National Park içinde bulunan Kilauea, dünyanın en aktif yanardağlarından biri.

Yaklaşık bir yıldır aralıklı olarak faaliyette ve yaklaşan bu patlama, geçen aralıktan bu yana 37’nci patlama olacak.

Kaynak: DHA

