Altın Frene Bastı! Trump–Şi Zirvesi Piyasaları Sarstı! Panik Satışları Başladı

Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor. 30 Ekim 2025 sabahı itibarıyla gram altın 5.305 TL’den, ons altın ise 3.925 dolardan işlem görüyor. Gram fiyatındaki gerileme, 5.910 TL ile görülen zirve seviyesinden bu yana yüzde 10’u aşmış durumda.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) son toplantısında faiz oranını 0,25 baz puan düşürerek yüzde 3,75–4,00 aralığına çekmesi piyasalar tarafından bekleniyordu. Ancak FED Başkanı Jerome Powell’ın aralık ayı için yeni bir faiz indirimi sinyali vermemesi, piyasalarda belirsizlik yarattı ve altın üzerindeki baskıyı artırdı.

ONS ALTIN ZAYIF SEYİRDE

FED kararının ardından ons altın yüzde 0,57 değer kaybederek 3.930 dolardan kapanış yaptı. Bu, 3 Ekim’den bu yana görülen en düşük günlük kapanış olarak kayıtlara geçti. Yeni günde de ons fiyatı 3.925 dolar civarında dalgalı bir görünüm sergiliyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Yurt içinde spot piyasalarda gram altın 5.305 TL seviyesinde güne başlarken, son haftaların en düşük seviyelerinde işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 5.650 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 9.215 TL olarak belirlendi.

DOLAR GÜÇLENİYOR, ALTIN BASKI ALTINDA

Powell’ın temkinli tutumu sonrasında dolar endeksi 99 seviyesini aşarken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeniden yüzde 4’ün üzerine çıktı. Doların güçlenmesi, ons altın üzerinde baskı oluştururken yatırımcıların risk iştahı da artış gösterdi.

