Altın Frene Bastı! Trump–Şi Zirvesi Piyasaları Sarstı! Panik Satışları Başladı

FED’in faiz indirimi sonrasında belirsiz mesajlar vermesi ve ABD–Çin liderlerinin bugün gerçekleştireceği kritik zirve, altın piyasasında sert hareketlere neden oldu. Gram altın 5.305 TL’ye kadar gerilerken, ons fiyatı 3.925 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Son Güncelleme:
Altın Frene Bastı! Trump–Şi Zirvesi Piyasaları Sarstı! Panik Satışları Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor. 30 Ekim 2025 sabahı itibarıyla gram altın 5.305 TL’den, ons altın ise 3.925 dolardan işlem görüyor. Gram fiyatındaki gerileme, 5.910 TL ile görülen zirve seviyesinden bu yana yüzde 10’u aşmış durumda.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) son toplantısında faiz oranını 0,25 baz puan düşürerek yüzde 3,75–4,00 aralığına çekmesi piyasalar tarafından bekleniyordu. Ancak FED Başkanı Jerome Powell’ın aralık ayı için yeni bir faiz indirimi sinyali vermemesi, piyasalarda belirsizlik yarattı ve altın üzerindeki baskıyı artırdı.

ONS ALTIN ZAYIF SEYİRDE

FED kararının ardından ons altın yüzde 0,57 değer kaybederek 3.930 dolardan kapanış yaptı. Bu, 3 Ekim’den bu yana görülen en düşük günlük kapanış olarak kayıtlara geçti. Yeni günde de ons fiyatı 3.925 dolar civarında dalgalı bir görünüm sergiliyor.

Altın Frene Bastı! Trump–Şi Zirvesi Piyasaları Sarstı! Panik Satışları Başladı - Resim : 1

GRAM ALTINDA SON DURUM

Yurt içinde spot piyasalarda gram altın 5.305 TL seviyesinde güne başlarken, son haftaların en düşük seviyelerinde işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 5.650 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 9.215 TL olarak belirlendi.

DOLAR GÜÇLENİYOR, ALTIN BASKI ALTINDA

Powell’ın temkinli tutumu sonrasında dolar endeksi 99 seviyesini aşarken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeniden yüzde 4’ün üzerine çıktı. Doların güçlenmesi, ons altın üzerinde baskı oluştururken yatırımcıların risk iştahı da artış gösterdi.

Dünya Bankası'ndan Çarpıcı Rapor! Petrol ve Gıda Ucuzlayacak, Altın Uçacak!Dünya Bankası'ndan Çarpıcı Rapor! Petrol ve Gıda Ucuzlayacak, Altın Uçacak!Ekonomi

Altında İkinci Perde Başlıyor: Yatırımcılar Dikkat! İslam Memiş'ten 'Pozisyon Alın' Çağrısı GeldiAltında İkinci Perde Başlıyor: Yatırımcılar Dikkat! İslam Memiş'ten 'Pozisyon Alın' Çağrısı GeldiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Altın fiyatları
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Fed'in Faiz İndirimi Sürecek mi? Başkan Powell Yanıtladı Fed'in Faiz İndirimi Sürecek mi? Başkan Powell Yanıtladı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Merakla Bekleniyordu! Fed, Faiz Kararını Açıkladı Fed, Faiz Kararını Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Pastırma Sıcakları Kapıda! Yazdan Kalma Günler Geri Dönüyor Pastırma Sıcakları Kapıda! Yazdan Kalma Günler Geri Dönüyor
Deniz Kıyısında Gizemli Ölüm! Yürüyüşe Çıkanlar Fark Etti Deniz Kıyısında Gizemli Ölüm! Yürüyüşe Çıkanlar Fark Etti
Gebze'den Acı Haber! Anne ve Babanın Cansız Bedenleri Enkazdan Çıkarıldı Anne ve Babanın Cansız Bedenleri Enkazdan Çıkarıldı
Altın Frene Bastı! Trump–Şi Zirvesi Piyasaları Sarstı! Panik Satışları Başladı Altın Frene Bastı! Trump-Şi Zirvesi Piyasaları Sarstı! Panik Satışları Başladı
SDG, Halep'in Doğusunu Bombaladı! 2 Suriye Askeri Hayatını Kaybetti SDG Halep'in Doğusunu Bombaladı