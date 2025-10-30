Fed'in Faiz İndirimi Sürecek mi? Başkan Powell Yanıtladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, kasım toplantısının ardından yaptığı açıklamada, faiz indirimlerinin devamının garanti olmadığını söyledi. Powell, "Komitede aralık ayında nasıl ilerleneceği konusunda güçlü görüş ayrılıkları vardı. Yeni bir indirim kararı kesin değil, bundan oldukça uzağız" ifadelerini kullandı. Fed, politika faizini beklentilere paralel biçimde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75–4 aralığına çekmişti. Powell, kararın ekonomideki veriler, görünüm ve risk dengesine göre şekilleneceğini belirtti.

'RİSKLER YÜKSEK'

ABD’de federal hükümetin kapanması nedeniyle bazı ekonomik verilerin geciktiğini hatırlatan Powell, istihdamın yıl başından bu yana yavaşladığını, enflasyonun ise hâlâ yüksek seyrettiğini vurguladı. Powell, "Ekonomik faaliyet ılımlı hızla büyümeye devam ediyor, ancak riskler yüksek. Aralık ayına dair bir karar almadık" dedi.

YAPAY ZEKAYA DİKKAT ÇEKTİ

Powell ayrıca, yapay zeka gelişmelerinin istihdam piyasasında belirsizlik yarattığını belirterek, "Birçok şirket işe alımları yavaşlatıyor veya işten çıkarmalara gidiyor. Bu süreci dikkatle izliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA