Altında İkinci Perde Başlıyor: Yatırımcılar Dikkat! İslam Memiş'ten 'Pozisyon Alın' Çağrısı Geldi

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı geri çekilme yatırımcıların gündeminde. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kasım ayında ons ve gram altında düşüşlerin devam edebileceğini ancak kısa vadede tepki alımlarının gelebileceğini ifade etti. Fed’in faiz kararının ardından piyasalarda kısa vadeli hareketliliğin artacağını öngören Memiş, “Fed kararı sonrası 3.800 dolar seviyesinin üzerinde tepki yükselişi bekliyorum” dedi. İşte 29 Ekim 2025 güncel altın fiyatları…

ALTINDA 495 DOLARLIK DÜŞÜŞ: “SÜRPRİZ DEĞİL”

Memiş, altın fiyatlarındaki sert gerilemenin beklenen bir düzeltme olduğunu vurgulayarak, “Uluslararası piyasalarda ons altın 4.382 dolardan 3.887 dolara geriledi. Yaklaşık 1,5 haftada 495 dolarlık düşüş yaşandı, bu bizim beklediğimiz bir geri çekilme, sürpriz değil” ifadelerini kullandı.

FED SONRASI TEPKİ ALIMLARI BEKLENİYOR

Altında kısa vadeli alım fırsatlarının doğabileceğini belirten Memiş, “Amerikan Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde düşüşler yaşandı. Ancak karar sonrası teknik tepki yükselişleri bekliyorum. Bu düşüşleri kısa vadeli yatırımcılar için fırsat olarak görmekte fayda var” değerlendirmesinde bulundu.

GRAM ALTINDA İKİNCİ TUR ALIM FIRSATI

Kapalıçarşı’da fiziki gram altının 5.575 lira seviyesinde işlem gördüğünü hatırlatan Memiş, “İki hafta önce 6.282 liraya kadar yükselen gram altın şu anda 707 lira aşağıda. Fed kararı sonrası 5.700-5.800 lira aralığında tepki yükselişleri yaşanabilir. Kasım ayında ikinci bir alım fırsatı gündeme gelebilir” dedi.

“MANİPÜLASYON FİYATLAMASI DEVAM EDECEK”

Yıl sonuna kadar piyasada dalgalanmanın süreceğini öngören Memiş, “Eylül ayında yükseliş yönlü manipülasyon yaşandı. Yıl sonuna kadar düşüş yönlü manipülasyon fiyatlaması göreceğiz. Bu nedenle yatırımcılar pozisyonlarını buna göre belirlemeli” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (29 EKİM 2025)

Gram Altın: Alış 5.338 TL – Satış 5.339 TL

Alış 5.338 TL – Satış 5.339 TL Ons Altın: Alış 3.961 Dolar – Satış 3.962 Dolar

Alış 3.961 Dolar – Satış 3.962 Dolar Çeyrek Altın: Alış 8.541 TL – Satış 8.729 TL

Alış 8.541 TL – Satış 8.729 TL Cumhuriyet Altını: Alış 34.165 TL – Satış 34.810 TL

Alış 34.165 TL – Satış 34.810 TL Tam Altın: Alış 36.502 TL – Satış 36.977 TL

Alış 36.502 TL – Satış 36.977 TL Yarım Altın: Alış 17.037 TL – Satış 17.467 TL

Alış 17.037 TL – Satış 17.467 TL Ziynet Altını: Alış 34.181 TL – Satış 34.827 TL

Alış 34.181 TL – Satış 34.827 TL Ata Altın: Alış 36.897 TL – Satış 37.838 TL

Alış 36.897 TL – Satış 37.838 TL 22 Ayar Bilezik (gram): Alış 5.108 TL – Satış 5.373 TL

Alış 5.108 TL – Satış 5.373 TL 14 Ayar Bilezik (gram): Alış 3.084 TL – Satış 4.190 TL

Alış 3.084 TL – Satış 4.190 TL Gremse Altın: Alış 90.917 TL – Satış 92.301 TL

