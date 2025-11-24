Külliye’de Tarihi Gün! Güney Kore'yle Nükleer İşbirliği ve 3 Stratejik İmza

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülke arasında nükleer güç santrali kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisinden enerjiye kadar geniş bir işbirliği alanı bulunduğunu vurgulayarak, "Savunma sanayisine yönelik adımları birlikte atabiliriz. Nükleer güç santrali konusunda da kurumlarımız arasında görüşmeler sürüyor" dedi.

GAZZE VE UKRAYNA İÇİN BARIŞ MESAJI

Gazze’ye ilişkin değerlendirmesinde iki ülkenin ortak tutumuna işaret eden Erdoğan, "Ateşkesin sürdürülmesi, masum insanların öldürülmemesi ve iki devletli çözüm konusunda aynı noktadayız.” ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında da diplomatik girişimlere destek mesajı verdi: “İstanbul süreci başta olmak üzere kalıcı barış için yürütülecek tüm adımlara destek olacağız." Türkiye’nin küresel ölçekte pek çok coğrafyada Güney Kore ile birlikte çalışabileceğini belirten Erdoğan, "Suriye, Gazze, Ukrayna’nın yeniden imarı; Irak, Afrika ve Orta Asya’da ortak adımlar atabiliriz" dedi.

'KARDEŞLİĞİMİZİN GÜÇLENECEĞİNİ TEYİT ETTİK'

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın tarihsel bir bağa dayandığını hatırlattı: "Türkiye'yle kanla kurulan kardeşliğimizin daha da güçleneceğini teyit ettik." Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasında kritik bir konuma sahip olduğunu belirten Lee, Koreli şirketlerin Avrupa’ya açılmasında Türkiye’nin stratejik rolüne dikkat çekti. Savunma projelerinde Altay tankı örneğini hatırlattı, işbirliğinin yenilenebilir enerji ve yapay zeka alanlarında da derinleşmesini istediklerini söyledi. "Türkiye’nin Orta Doğu’da barışı teşvik çabalarını büyük takdirle karşılıyoruz" diyen Lee, işbirliğinin yeni nesillere miras bırakılacak düzeyde güçleneceğini ifade etti.

3 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında bir dizi anlaşma için imza töreni düzenlendi.

Törende ilk olarak, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanlığı arasında Kore Savaşı’nın Anılmasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı imzalandı. Türkiye adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kore tarafı adına Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı Kwon Oheul imza attı.

Ardından, Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ) ile Kore Elektrik Enerjisi Kurumu (KEPCO) arasında Nükleer Enerji İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Anlaşmayı TÜNAŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ile KEPCO CEO’su Kim Dong-Cheol imzaladı.

Son olarak, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kore Otoyol Kurumu ve Kore Yurtdışı Altyapı ve Kentsel Gelişim Kurumu arasında işbirliği mutabakatı imzalandı. Türkiye adına Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Kore tarafını temsilen Kore’nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeon-doo anlaşmaya imza koydu.

Kaynak: AA