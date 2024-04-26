Murat Kurum rezerv yapı ilan etti, Şişli Belediyesi inşaat alanını mühürledi!

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, seçim öncesinde 19 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla, 6306 sayılı kanun kullanılarak 24 bin metrekarelik alana dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla rezerv yapı alanı ilan edildiğini kamuoyuna duyurmuştu.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Konuya ilişkin yasal süreç devam ederken, denetimler de aralıksız sürecek. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denilmişti.

İNCELEMELERDE BULUNULDU

Açıklamanın ardından bugün Şişli Belediyesi'ne bağlı teknik ve zabıta ekipleri, Merkez Mahallesi 10619 ada 3 parselde bulunan alanda sabah saatlerinde incelemelerde bulundu.

MÜHÜR VURULDU

Yapılan incelemede projeye aykırı çalışmalar yapıldığını belirleyen ekipler, projeye göre 12 milimetre çapında olması gereken bazı demirlerin 10 milimetre olarak kullanıldığını, iksa kazıklarının uygulama sırasında değiştirilerek, proje dışına çıkıldığını tespit etti. Tutanak tutarak çalışmaları durduran ekipler, inşaat alanının girişinde bulunan kapıya da mühür vurdu.

Ayrıca, yapılan incelemelerde yapı denetim firmasının 'aykırı' yaptığı işlemlere hiçbir müdahalede bulunmadığı da görüldü.

YASAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, belediye ekipleri 8 Nisan 2024 tarihinde yaptıkları denetimde, inşaat alanındaki eksiklikler dolayısıyla 'durdurma' kararı vererek, ilgili firmadan onaylı ve ıslak imzalı proje istenmişti. Bakanlıkça ruhsat onaylı projenin ilgili firma tarafından belediyeye sunulmasının ardından inşaat alanında çalışmalar yeniden başlamıştı. Konuya ilişkin yasal süreç devam ederken, belediye ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem