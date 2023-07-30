Akbelen’de ağaçların kesilmesine karşı çıkan İkizköylülerin eylemi 7. gününde sürüyor

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesilmesine karşı çıkan İkizköylüler ve çevrecilerin eylemi 7’nci gününde sürüyor. Köylüler ve çevreciler, gece boyunca ağaç kesiminin sürdüğü Akbelen Ormanı’nda yürüyüş yaptı.

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Muğla’nın Milas ilçesinde, YK Enerji’nin maden sahasını büyütmek için Akbelen Ormanı’ndaki ağaçları kesmesine yönelik protestolar 7’nci gününde devam ediyor.

Çevreciler ve İkizköylüler, “Katil Limak, Akbelen’den defol” sloganı ile bugün ormanda yürüyüş yaptı. İkizköylü Necla Işık, 7 gündür engellemelere rağmen kitlesel şekilde eylem yaptıklarını dile getirerek, “Bugün 7’nici gün. 7 gündür engellemelere rağmen bu kadarız. İkizköylüler adına, kendi adıma şunu iletmek istiyorum. Buraya geldiniz, bizim için geldiniz. Allah razı olsun, acımızı paylaşıyorsunuz” dedi.

Yürüyüşün ardından çevreciler ve köylüler, ağaçları korumak için nöbetlerini sürdürdü. Ayrıca ormanda gece boyunca kesimin sürdüğü görüldü. Kesilen ağaçlar ANKA Haber Ajansı’nın kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: ANKA

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