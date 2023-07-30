Alanya'da yuvadan çıkamayan caretta carettalar için seferberlik

Alanya'da 300 kayıtlı, 700 kayıt dışı olmak üzere bine yakın caretta caretta yuvasından yavrular çıkmaya başladı. Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan ve otel kalite ekip lideri çevre sorumlusu Fatma Aslıhan Dincel, yavru çıkan yuvalarda yumurta kalıp kalmadığını kontrol ediyor. Otel plajında bulunan 21 yuvadan 4'ünde yumurtaların çatlayarak yavruların denizle buluştuğunu söyleyen Dincel, "Yuva kontrolü yaptık. Çıkmayan yumurtaları tespit etmekti amacımız. Bir yuvamızdan üç yumurta çıktı. Biz de bunu Şerefnur Hanım'dan yeni öğrendik. Bundan sonra caretta carettalar yuvalardan çıktıktan sonra çatlamayan yumurta kalıp kalmadığına dair kontrolleri biz yapacağız" dedi.

Yavru çıkan yuvaları özenle bir bir kontrol eden Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan, yumurtadan çıkamayan üç caretta caretta tespit etti. Yuvalardan caretta carettalar çıktıktan 3 gün sonra bu tespitlerin yapılması gerektiğine dikkat çeken Kayhan, şöyle konuştu:

"21 yuvamızın bulunduğu bölgemiz, buradaki duyarlı arkadaşlarımızın bilgileri doğrultusunda bölgeye geldik. Denize ulaşan carettaların yuvalarını kontrol ettik. Yapılan kontrollerde üç yumurtanın oluşmadan yuvada kaldıklarını tespit etik. Bunları kayda aldık. İstatistiklere geçmesi açısından bu sayılar önemli. Bu sonuçları sonrasında Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne göndereceğiz. Ülkemiz sahillerinde kaç yuva var, kaçından caretta caretta denize ulaştı, kaç yumurta yuvada kaldı gibi sonuçlar tespit ediliyor. Bu sonuçlar nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta carettaların geleceği açısından da çok önemli. ALÇED olarak yaptığımız bu görevde gönüllü çevrecilerimizin bizlere büyük katkısı oluyor. Kendilerine ve otel yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi caretta caretta yumurtaları zarar görmesin diye turistlerin güneşlendikleri şezlonglar 30 metre geri çekilmiş durumda. Bu otel bu kadar duyarlılık gösterirken maalesef öyle otellerimiz de var ki, caretta caretta yuvaları şezlongları engelliyor diye yavruların yerini yok eden, saklayanlar var."

Kaynak: İHA