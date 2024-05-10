Denizli'de endişeler arttı, 12 gündür sürüyor: Taş fırlatmaya başladı!

Denizli'de jeotermal tesisin sondaj çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. 12 gündür süren patlamalar nedeniyle geniş çaplı önlem alınırken, korku salan sondaj, taş fırlatmaya başladı.

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 29 Nisan Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında bölgede kurulması planlanan jeotermal tesisin sondaj çalışmaları sırasında patlama meydana geldi.

Devam eden patlamalar nedeniyle bölgede geniş çaplı önlem alınırken, patlamalar sırasında Babadağ kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

ÖLÇÜMLER YAPILDI

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sırasında sülfür gazı da çevreye yayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan sülfür gazı ölçümlerinde yanma riski olmadığı öğrenilirken, cadde üzerinde ulaşıma kapatıldı.

Denizli'de endişeler arttı, 12 gündür sürüyor: Taş fırlatmaya başladı! - Resim : 1

GİRİŞLER YASAKLANDI

12 gündür süren karbonmonoksit patlamasının basıncı nedeniyle ekipler müdahale etmekte zorlanırken, kuyu dron ile görüntülendi. Günlerdir süren ve çevrede korkuya neden olan patlamalarda metrelerce yüksekliğe ulaşan karbonmonoksitin aralıklarla siyah renge döndüğü görüldü. Kapatma çalışmalarının devam ettiği sondaj kuyusundan taş parçalarının fırlamaya başlaması nedeniyle sivil araç ve insan girişinin yasaklandığı bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındığı görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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