Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin'den 'Akbelen' uyarısı: "Kanser vakaları artacak"

Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin, Akbelen Ormanı’ndan çıkarılacak kömürün bölgedeki termik santrallerde yakılacağını, bunun da bölgedeki kanser riskini artıracağını söyledi.

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Muğla’nın Milas ilçesinde, YK Enerji’nin maden sahasını büyütmek için Akbelen Ormanı’ndaki ağaçları kesmesine yönelik protestolar 7’nci gününde sürüyor. İkizköylüler ve çevreciler, “Katil Limak, Akbelen’den defol” sloganı ile bugün ormanda yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe katılan Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Buradaki ağaç kesimi, sadece ağaç kesimi olarak değerlendirilmemeli. Buradaki ağaç kesiminden sonra toprağın altından çıkarılacak kömür, termik santralde yakılarak atmosfere karbon katacak. Yani sıkıntı sadece ağaç kesilmesi değil. ‘Ağacı kesip yerine dikiyoruz’ diyebilirsiniz. 200 yaşındaki ağacı kesip yerine dikilen fidanları, 200 yaşındaki ağaçla bir tutamazsınız. Atmosferin bir bileşimi var. Yüzde 21’lik oksijen oranını azaltan, bu tür, hayayı kirletici termik santrallerdir.”

Şahin, kanser hastalığı riskinin bölgede yüksek olduğunu vurguladı ve “Yıllardır arkadaşlarımızdan, hocalarımızdan edindiğimiz bilgi bu yönde. Kronik akciğer hastalıkları veya akciğer kanseri, solunum yolu kanseri artmış durumda. Giderek daha da artacak. Bunun dışında, bu ağaçları kestiğiniz alanın altında su havzalarını besleyen yer altı suları var. Bu kömürü buradan aldığınız zaman o su havzalarını da yok etmiş olacaksınız. Vahşet tek değil yani. Olay, ağaç kesme olayı değil” diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Akbelen Ormanı
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