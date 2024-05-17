İstanbul Boğazı'nın bir ucundan diğer ucuna doğru uzandı, merak uyandırdı!

Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan İstanbul Boğazı'nda havadan çekilen görüntüler merak uyandırdı. Görüntülerde, İstanbul Boğazı'nın bir ucundan diğer ucuna doğru uzanan köpük yoğunluğu akıllara müsilajı getirdi.

Son Güncelleme:
> <

İstanbul Boğazı zaman zaman deniz anası yoğunluğu ile gündeme geliyordu.

Bu kez 15 Temmuz Şehitler köprüsü çevresinde görülen köpük yoğunluğu merak uyandırdı.

AKILLARA MÜSİLAJ GELDİ

Havadan çekilen görüntülerde geniş bir alana uzun ince bir biçimde yayılan Marmara Denizi'ndeki köpükler akıllara müsilajı getirdi.

İstanbul Boğazı'nın bir ucundan diğer ucuna doğru uzandı, merak uyandırdı! - Resim : 1

AÇIKLAMA YAPILMADI

Üsküdar sahili açıklarında yaygın olarak 3 gündür görülüne köpükleme olayıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

MÜSİLAJ NEDİR?

Müsilaj, denizdeki biyolojik üretimin ilk basamağı olan bitkisel planktonun (fitoplankton) bazı çevresel faktörlerin tetiklemesiyle aşırı çoğalmasının bir ürünü olarak deniz suyuna salgıladıkları sümüksü, şeffaf, yapışkan bir organik maddedir.

Müsilaj oluşumu üç çevresel faktöre dayanmaktadır:

- Sıcaklık (iklim değişikliği etkisi ile birlikte),
- Deniz suyundaki durağanlık,
- Azot-Fosfor bolluğu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul Marmara Denizi
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Denizli'de endişeler arttı, 12 gündür sürüyor: Taş fırlatmaya başladı! Endişeler arttı, 12 gündür sürüyor
Murat Kurum rezerv yapı ilan etti, Şişli Belediyesi inşaat alanını mühürledi! Kurum rezerv yapı ilan etti, belediye mühürledi
Prof. Dr. Alaeddinoğlu: Yağışların Van Gölü’ne yansıması geç olacak Prof. Dr. Alaeddinoğlu: Yağışların Van Gölü’ne yansıması geç olacak
Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Marmara Denizi'nde korkutan görüntü!
Büyükçekmece Gölü alarm veriyor Büyükçekmece Gölü alarm veriyor
Çanakkale’de Kumköy Barajı tamamen kurudu Çanakkale’de Kumköy Barajı tamamen kurudu
Antakya'da köylülerinin arazilerine jandarma eşliğinde iş makinaları girdi! Antakya'da köylülerinin arazilerine jandarma eşliğinde iş makinaları girdi!
Akbelen’de ağaçların kesilmesine karşı çıkan İkizköylülerin eylemi 7. gününde sürüyor İkizköylülerin eylemi 7. gününde sürüyor
Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin'den 'Akbelen' uyarısı: "Kanser vakaları artacak" Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin'den 'Akbelen' uyarısı
Alanya'da yuvadan çıkamayan caretta carettalar için seferberlik Alanya'da yuvadan çıkamayan caretta carettalar için seferberlik
Doğu Akdeniz'i göçmen çayırı sarmaya başladı Doğu Akdeniz'i göçmen çayırı sarmaya başladı
Yavru kaplumbağalar denizle buluşmaya başladı Yavru kaplumbağalar denizle buluşmaya başladı
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'den istifa etmişti... Bilal Bilici'nin katılacağı parti belli oldu Bilal Bilici'nin katılacağı parti belli oldu
Emekli maaş zammında yeni ipuçları ortaya çıktı: İşte olası rakamlar... Emekli maaş zammında yeni ipuçları ortaya çıktı
Bir dönem sokaklarda yaşıyordu: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı
Karar Resmi Gazete'de: 28 Şubat davası hükümlülerine af 28 Şubat hükümlüsü generallere af çıktı
Sanal ilişki ona gelir kapısı oldu! Kocası izin veriyor: 10 dakikada bin dolar kazanıyor Sanal ilişki ona gelir kapısı oldu! Kocası izin veriyor