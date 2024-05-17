İstanbul Boğazı'nın bir ucundan diğer ucuna doğru uzandı, merak uyandırdı!

İstanbul Boğazı zaman zaman deniz anası yoğunluğu ile gündeme geliyordu.

Bu kez 15 Temmuz Şehitler köprüsü çevresinde görülen köpük yoğunluğu merak uyandırdı.

AKILLARA MÜSİLAJ GELDİ

Havadan çekilen görüntülerde geniş bir alana uzun ince bir biçimde yayılan Marmara Denizi'ndeki köpükler akıllara müsilajı getirdi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Üsküdar sahili açıklarında yaygın olarak 3 gündür görülüne köpükleme olayıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

MÜSİLAJ NEDİR?

Müsilaj, denizdeki biyolojik üretimin ilk basamağı olan bitkisel planktonun (fitoplankton) bazı çevresel faktörlerin tetiklemesiyle aşırı çoğalmasının bir ürünü olarak deniz suyuna salgıladıkları sümüksü, şeffaf, yapışkan bir organik maddedir.



Müsilaj oluşumu üç çevresel faktöre dayanmaktadır:

- Sıcaklık (iklim değişikliği etkisi ile birlikte),

- Deniz suyundaki durağanlık,

- Azot-Fosfor bolluğu.

Kaynak: Gerçek Gündem