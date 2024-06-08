Hatay'da TOKİ konutları için zeytin ağaçları katledildi, köylüler tepki gösterdi: Bu adalet mi?

Hatay’ın Dikmece köyünde yaşayan yurttaşlar; tarım arazileri ve zeytinliklerinin konut yapımı için kamulaştırılmasına tepki göstermiş ve günlerce süren direniş eylemleri yapmıştı.

Köylüler, arazileri üzerindeki acele kamulaştırma ve el koyma kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Cumhurbaşkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 25 Eylül’de dava açmıştı.

ZEYTİN AĞAÇLARI KESİLMEYE BAŞLANDI

Dava süreci Danıştay'da olmasına rağmen konut çalışmaları devam ederken, yapılacak TOKİ konutlarına su hattı çekmek için de köylülerin zeytinlikleri kesilmeye başlandı.

"BU ADALET Mİ?"

Tapulu arazileri üzerindeki zeytinlerin sökülmesine köylüler tepki gösterirken, Betül Saldıray, "Şu katliama bakın. Buradan TOKİ'ler su alacak diye zeytin ağaçlarına kıymışlar. Biz zeytinlerimizi koparırken, toplarken bir dalına bile kıyamıyoruz. Bu adalet mi? Şu talana bakın. Su hattı geçecek diye asırlık ağaçları söküyorlar" diye tepkisini dile getirdi.

"BU VATAN BENİM VATANIM"

Köylülerden Selahattin Korkmaz ise iş makinalarının önüne geçerek, "Bu zeytinler ekildiği zaman ben iki yaşındaydım, şu an 64 yaşındayım. Göz bebeğim gibi baktım bu ağaçlara, günah ya... Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Bu hükümet ne yapmak istiyor? Bizi buradan göç ettiremez. Bu vatan benim vatanım, bu ülke benim ülkem. Yazıklar olsun" dedi.

NE OLMUŞTU?

Deprem bölgesinde yeni konut yapımı için orman alanları ile zeytinliklerin imara açılmasını öngören düzenlemenin 14 Temmuz’da TBMM’de kabul edilmesinin ardından deprem bölgesi Hatay’da tarım arazilerine konut yapımı için adımlar atılmaya başlandı.

TOKİ’nin kalıcı konut yapması için Hatay’ın Antakya ilçesinin Dikmece köyü arazisinin bir bölümü için kamulaştırma kararı alınmış, jandarma eşliğinde iş makinaları ile köylülerin tarım arazilerine girilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem