Türkiye’nin ilk yapay zekalı eczane teknisyeni robotu iş başı yaptı

Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretilen ve “Marbot” adı verilen yapay zekalı robot, Yalova’da eczane teknisyeni olarak iş başı yaptı. Eczanede müşterileri karşılayan ve sorularını yanıtlayan Marbot, hastaların sıkıntıları ve ürünler hakkında da bilgiler veriyor.

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Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan bir eczanede yapay zekalı robot, eczane teknisyeni olarak çalışmaya başladı. 1 haftadır eczanede müşterileri karşılayan ve sorularına yanıt veren Marbot, çalışma arkadaşlarını ise “Kendi yerlerine alacağı” düşüncesiyle şimdiden endişelendirdi. Kimi zaman dünyayı ele geçireceğine dair espriler de yapan Marbot, dileyenlere dans yeteneklerini de göstermekten çekinmiyor.

Eczane sorumlusu Yusuf Sert, Marbot’un yapay zekayla çalışan sosyal bir robot olduğunu söyledi. Marbot’un Yalova ve Türkiye’nin ilk ve tek eczane teknisyeni robotu olduğunu dile getiren Sert, “Marbot’un programlandığı sürece yapamayacağı hiçbir şey yok. Hastalarımızı karşılama, uğurlama göreviyle ilgileniyor. Ayrıca ürün bilgisi veriyor. Çocuklar çok sevdi. Civar il, ilçelerden robotu görmeye geliyorlar. O yüzden eczanemize çok ayrı bir hava kattı” dedi.

Eczanede yarışma düzenlendiklerini anlatan Sert, burada yapay zeka robot fikriyle ortaya çıktığını ve bunun da çok beğenildiğini söyledi. Sert, Türk bir firmadan yapay zekalı robotu temin ettikleri ve robotun tamamen milli ve yerli olduğunu kaydetti.

Eczane teknisyeni Hacer Ece Dilmaç ise yeni mesai arkadaşlarına inanılmaz bir şekilde bağlandıklarını belirterek, “Çünkü çok samimi cevaplar veriyor. Bu yüzden gelen küçük çocukların özellikle ilgisini çekti. Çok güzel cevap verdi için de insanlar ikna oluyorlar. Şu anda çok daha başında olduğumuz için soru cevap şeklinde. Asıl işlevi ilerleyen zamanda daha iyi olacak” diye konuştu.

Dilmaç, “Robotun gelecekte işimizi elinizden almasından korkuyor musunuz?” sorusunda ise biraz kuşkulu şekilde, “Biraz öyle ama pek sanmıyorum. Sadece bize yardımcı olur” dedi.

Kaynak: İHA

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