Titanik'in ilk kez net görüntüleri yayımlandı

Dünya çapında çok sayıda romana ve filme konu olan Titanik yolcu gemisinin enkazı ilk kez bu kadar net görüntülendi.

Nisan 1912'de bir buzdağına çarparak Atlas Okyanusu'nun 3 bin 800 metre derinliğine gömülen geminin 3 boyutlu görüntüsü oluşturuldu.

KAZAYLAR İLGİLİ YENİ BİLGİLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARMASI BEKLENİYOR

Haritalama şirketi Magellan ve belgesel şirketi Atlantic Productions tarafından geçtiğimiz yıl çekilen ve 700 bin fotoğrafı birleştirilmesiyle oluşturulan görüntülerin kazayla ilgili yeni bilgileri gün yüzüne çıkarması bekleniyor.

"NEREDEYSE 4 BİN METRE DERİNLİKTE"

Çalışmaya liderlik eden Gerhard Seiffert yaptığı açıklamada, bunun şuana kadar üstlendiği en büyük su altı tarama projesi olduğunu söyledi.

Seiffert, "Enkazın neredeyse 4 bin metre derinlikte olması zorlu bir görevi temsil ediyor. Aynı zamanda bölgede akıntı var ve enkaza zarar vermemek için hiçbir şeye dokunmazsınız" dedi.

TİTANİK NASIL BATTI?

İngiltere'nin Southampton kentinden New York'a giden geminin buz dağına çarpması sonucu bin 514 kişi hayatını kaybetmişti. Geminin enkazına 1985 yılında ulaşılmış, kaza en büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem