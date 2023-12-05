Hakkari Yüksekova'da 'yalancı güneş' belirdi, görüntüler kayda geçti!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyünde yaşayan Hamza Akkurt isimli vatandaş, Cilo Dağı istikametinde oluşan 'yalancı güneş' olayını görüntüledi.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyünde 'yalancı güneş' olarak bilinen ve havadaki küçük buz kristalleri üzerine ışığın yansımasıyla oluşan meteorolojik olay görüntülendi.

'Yalancı güneş' olayını görüntüleyen ve İHA'ya konuşan Hamza Akkurt, "Akşam saatlerine doğru güneşe baktığımda hemen sağ tarafında yansımasıymış gibi bir güneş daha gördüm. O anları cep telefonumla görüntüledim" dedi.

YALANCI GÜNEŞ NEDİR?

Yalancı güneş, sahte güneş olarak da adlandırılan optik bir atmosfer olayıdır. Güneş'in 22 derece sağında ve solunda ve güneş ile aynı yükseklikte, güneş kadar parlak ve renkli noktalardır.

Hakkari Yüksekova'da 'yalancı güneş' belirdi, görüntüler kayda geçti! - Resim : 1

Bu olay gerçekleştiğinde havada 3 tane güneş varmış gibi görünmektedir. Oluşumunda ışık kırılması etkilidir. ‘Parheli’ olarak da adlandırılan ve nadir rastlanan görüntü, güneş etrafında 360 derecelik dairesel gökkuşağı oluşmasıyla meydana geliyor. Güneşin her iki yanında, yaklaşık 22 derece uzaklıkta ve güneşle aynı yükseklikte parlak noktalar hâlinde beliriyor. Atmosferde asılı halde bulunan küçük buz kristalleri üzerine ışığın yansımasıyla sanki gökyüzünde 3 güneş varmış gibi bir izlenime yol açıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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