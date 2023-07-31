Dünyanın 20 katı büyüklüğündeki güneş patlamalarının ilki görüntülendi!

Güneş, son 11 yıldaki en aktif dönemini yaşıyor. Bu aktivite, Güneş'in yüzeyinde daha fazla güneş lekesi ve güneş patlaması görülmesine neden oluyor.

10 Şubat'ta, Güneş'te Dünya'nın 20 katı büyüklüğünde bir güneş patlaması meydana geldi. Bu, Güneş'te kaydedilen en büyük güneş patlamalarından biri oldu. Güneş patlaması, Dünya'ya ulaştı ve radyo iletişiminde kesintiler meydana geldi.

20 GEZEGENİ YUTABİLECEK BÜYÜKLÜKTE

Uzmanlar, patlamanın Dünya'ya ulaşmasını şans olarak değerlendiriyor. Patlamadan sonra güneşten uzaklaşan ateşli döngü, Dünya büyüklüğünde 20 gezegeni yutabilecek kadar genişti. Ancak ateş çemberinin dünyanın ters istikamete doğru yol aldığı gözlemlendi. Bu nedenle, patlama Dünya'ya ulaşmadı.

RADYASYONA MARUZ KALMAYA NEDEN OLABİLİRDİ

X sınıfı olarak nitelendirilen patlama, en şiddetli güneş patlamalarının olduğu kategoride yer alıyor. Patlama, Dünya'ya ulaşsaydı, elektrik şebekelerinde kesintilere, iletişim kesintilerine ve hatta radyasyona maruz kalmaya neden olabilirdi.

"SIRA DIŞI BİR PATLAMA DİYEBİLİRİZ"

Patlamayı amatör olarak astro foto ile ilgilenen Edirneli bir öğretmen olan Tayfun Baş da görüntüledi. Baş, "Teleskopla çekim yapmaya başladım. Halpha filtreyi devreye sokmadan bir kayıt almak istedim. Normalde filtre ile sıkıştırmadan güneş ayrıntıları görülmemekte ancak bu şekilde çekim yapacağım sırada bir patlama gördüm. Kayıt yeri açmaya çalışırken çok hızlı bir şekilde oluşan bir patlama olmaya başladı. Güneşte her gün patlama oluyor ancak bu defaki patlama çok hızlı ve çok uzağa doğru patlama yaptı ve ardından yeni bir şekil aldı. Ben ilk defa bu şekilde bir patlama gördüm, bu yüzden olağanüstü ya da sıra dışı bir patlama diyebiliriz" diye konuştu.

GÜNEŞ PATLAMASI

Güneş patlamaları, Güneş'in manyetik alanındaki değişiklikler nedeniyle oluşur. Manyetik alan, Güneş'in iç katmanlarında oluşan bir enerji kaynağından kaynaklanır. Bu enerji, manyetik alanı sürekli olarak hareket ettirir ve değiştirir. Manyetik alan bazen o kadar çok değişir ki, bir patlamaya neden olur.

Güneş patlamaları, Dünya'ya birçok şekilde etki edebilir. En yaygın etki, radyo iletişiminde kesintiler meydana gelmesidir. Güneş patlamaları, radyo dalgalarını bozabilir ve bu da iletişim kesintilerine neden olabilir. Güneş patlamaları, Dünya'nın atmosferine de zarar verebilir. Güneş patlamaları, atmosfere iyonlaştırıcı parçacıklar gönderir. Bu parçacıklar, Dünya'nın atmosferini ısıtabilir ve auroralara neden olabilir.

Güneş patlamaları, Dünya'ya çok az zarar verebilir. Ancak, çok şiddetli bir güneş patlaması, Dünya'ya büyük zarar verebilir. Çok şiddetli bir güneş patlaması, elektrik şebekelerinde kesintilere, iletişim kesintilerine ve hatta radyasyona maruz kalmaya neden olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem