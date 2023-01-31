Hawaii semalarında gizemli ışık merak uyandırdı!
Büyük Okyanus’ta bulunan Hawaii’de gökyüzünde spiral şeklinde görülen gizemli ışık merak uyandırdı.
>
Hawaii semalarında ortaya çıkan sıra dışı ışık görüntüsü, merak uyandırdı.
Mauna Kea Gözlemevi'nden yayınlanan videoda, gökyüzünde spiral şeklinde ilerleyen gizemli ışığın bir süre sonra kaybolduğu görüldü.
SPACE X UYDULARI OLACABİLECEĞİ BELİRTİLDİ
Subaru-Asahi STAR Kamerası'na 18 Ocak’ta yansıyan gizemli görüntünün, ABD’li iş insanı Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi Space X tarafından aynı gün uzaya gönderilen uydulardan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.
Kaynak: İHA