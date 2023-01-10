Buzdolapları, televizyonlar ve robot süpürgeler... İşte akıllı cihazların yarattığı tehdit

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Levent Yusuf Şahin, internet erişimli cihazların muhtemel tehditlerine dikkat çekerek, “Sisteme karşı bir takım önlemler alsanız bile asla bu cihazlara yüzde 100 güvenmeyiniz” diye ikazda bulundu.

SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Yusuf Şahin, internete erişimi açık olan elektronik cihazların muhtemel tehditlerine vurgu yaptı. Teknoloji şirketlerinin ulaştığı istatistiklerden bahseden Doç. Dr. Şahin, dünyada yaklaşık 40 milyara yakın aygıtın internete bağlı olduğuna dikkat çekti.

İnternet üzerinde artık sadece telefon, bilgisayar ve tabletlerin olmadığını söyleyen Doç. Şahin, evlerdeki buzdolapları, televizyonlar ve robot süpürgelerin hem kendi aralarında hem de insanlarla iletişim halinde olduğunu da sözlerine ekleyerek, büyük bir internet ağıyla karşı karşıya kalındığını belirtti.

"KİŞİSEL VERİLERİMİZ BİR BAŞKASININ ELİNE GEÇEBİLİR"

Doç. Şahin, nesnelerinin internetinin yararlarını ve zararlarını çeşitli örneklerle açıklayarak cümlelerini şu şekilde sürdürdü:

“Uzaktan kontrol edebilme özelliğine sahip olan akıllı cihazlar ve acil durumlarda bir takım sunuculara mesaj gönderebilen arabalar aslında çok güzel getirilerdir. Fakat her teknoloji ürünü gibi bu sistemlerinde diğer tarafında bir takım tehdit unsurları söz konusudur. Genellikle veri güvenliğiyle ilgili olan bu tehditler artık hayatlarımızın her noktasındalar. Kişisel alanlarımız başta olmak üzere evlerimizde kullandığımız cihazların güvenliği oldukça önemlidir. Bazı önlemler almazsak kişisel verilerimiz bir başkasının eline geçebilir. Bu konuya yönelik teorikte ve pratikte akademik çalışmalar yapılıyor. Örneğin robot süpürgenin üzerindeki lazer sensörü, titreşimleri algılama özelliğinden dolayı ses kaydetme amaçlı kullanılabilir. Eğer bu robotun yönetimi, bir başkası eline geçerse üzerinde mikrofon olmamasına rağmen süpürgenin ses kayıt özelliği kullanılarak ev içindeki konuşmaları istediği kişiye servis edebilir. Özetle, akla gelen veya gelmeyen birçok tehdit hayatlarımızın tam ortasında bulunuyor.”

"GÜVENİLİR FİRMALARIN ÜRÜNLERİNİ KULLANMALIYIZ"

Akıllı cihazlara karşı kişisel verilerin korunması amacıyla bir takım önlemlerin alınabileceğini dile getiren Şahin, “Amacımız bu tarz cihazlara yönelik bir korku oluşturmak değil. Tabi ki bunları kullanmak gerçekten hayatlarımızı çok kolaylaştırıyor. Bir takım tedbirler göz ardı edildiğinde güvenlik sorunlarını meydana getiren bu cihazlara karşı çeşitli önlemler alınırsa, tehditler minimal düzeye indirgenebilir. Güvenilir firmaların ürünlerini kullanmalıyız. Ürettiği ürünün arkasında duran ve sürekli güncellemeleri takip eden şirketlerin ürünlerini tercih etmeliyiz. Kullandığımız cihazların yazılım güncellemelerini açık tutmalıyız. Hatta gerekiyorsa elle güncellemeliyiz. Bu önlemleri aldığımız takdirde bir takım tehditleri ortadan kaldırabiliriz. Fakat yine de internete erişimli cihazları kullanırken şunu akılda tutmak gerekir ki onlara asla yüzde yüz güvenmemeliyiz. Bu sistemlere karşı biraz soru işareti hepimiz için yararlı olacaktır” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA