Elon Musk’ın Starlink uyduları Erciş semalarında görüldü

Elon Musk’ın Starlink uyduları Van’ın Erciş ilçesi semalarından geçerken görüntülendi.

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SpaceX tarafından geçen hafta uzaya gönderilen Starlink uyduları Van’ın Erciş ilçesi üzerinden geçerken vatandaşlar tarafından kaydedildi. Tek sıra halinde ilerleyen ışık noktaları Van’ın Erciş ilçesindeki vatandaşların heyecanlanmasına neden oldu. 5 dakika boyunca gökyüzünde görülen Starlink uydularını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti.

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Elon Musk
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