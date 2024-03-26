Elon Musk’ın Starlink uyduları Erciş semalarında görüldü

SpaceX tarafından geçen hafta uzaya gönderilen Starlink uyduları Van’ın Erciş ilçesi üzerinden geçerken vatandaşlar tarafından kaydedildi. Tek sıra halinde ilerleyen ışık noktaları Van’ın Erciş ilçesindeki vatandaşların heyecanlanmasına neden oldu. 5 dakika boyunca gökyüzünde görülen Starlink uydularını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti.