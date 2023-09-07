Japonya yörüngeye Ay'a iniş aracı ve gözlem uydusu fırlattı

Japonya’nın insansız Ay'a iniş aracı SLIM ile astronomik gözlem uydusu XRISM'i yörüngeye ulaştıracak H2A roketi bu yılki 4’üncü denemede başarılı bir şekilde fırlatıldı.

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Japonya, ay misyonunda gerçekleştirdiği 4’üncü fırlatma denemesinde başarılı oldu. Japonya Havacılık ve Uzay ARAŞTIRMA Ajansı (JAXA) tarafından yapılan açıklamada, SLIM adlı insansız aya iniş aracı ile XRISM adlı astronomik gözlem uydusunu yörüngeye gönderildiği belirtildi. Uzay araçlarını taşıyan H2A roketi yerel saatle 08.42'de Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldığı kaydedildi.

JAXA'dan yapılan açıklamada ise, üzerindeki görüntüleme teknolojileri sayesinde Ay kraterlerinin şekli gibi topografik bilgileri toplayacağı belirtilen SLIM'in, 3 ila 4 ay içinde Ay yörüngesine ulaşacağı, 4 ila 6 ay içinde ise Ay yüzeyine yumuşak iniş denemesi yapacağı ifade edildi. XRISM görüntüleme uydusunun ise yıldızlar ve galaksilerden detaylı görüntüler elde etmeyi hedeflediği öğrenilirken, toplanacak verilerin 2025 yılına kadar insanları Ay'a geri götürmeyi amaçlayan ABD liderliğindeki Artemis projesinde kullanılacağı açıklandı.

Japonya SLIM adlı uzay aracını Ay yüzeyine indirerek eski Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a araç indiren 5’inci ülke olmayı hedefliyor.

Normal şartlarda geçtiğimiz 28 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi beklenen fırlatma, son anda hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: İHA

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Japonya
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