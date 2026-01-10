Teknoloji Dünyası Şokta! Yapay Zeka 1 Yıllık Projeyi 1 Saatte Bitirdi

Bir Google mühendisi, yapay zekanın bir ekibin aylarca, hatta 1 yılda tamamladığı karmaşık yazılım projesini yalnızca 1 saatte hazırladığını açıkladı. Kod yazma hızındaki bu sıçrama, teknoloji dünyasını şok etti.

Yazılım dünyasında sessiz sedasız ilerleyen dönüşüm, son günlerde açık bir tartışmaya dönüştü. Google’ın Opal kodlama aracı ve robotik alandaki gelişmeler bir yana, asıl sarsıcı gelişme yapay zekanın kod yazma hızında yaşandı.

Bir yapay zeka mühendisi olan Rohan Paul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemi ateşledi. Paul, Anthropic CEO’sunun daha önce dile getirdiği “Yakında dünyadaki tüm kodları yapay zeka yazacak” öngörüsünü hatırlattı ve Google bünyesinde çalışan üst düzey bir mühendisin yaşadıklarını aktardı. Chip’te yer alan habere göre, Anthropic’in komut satırı tabanlı asistanı Claude Code, bir yazılım ekibinin yaklaşık 1 yılda ortaya koyduğu yapıyı yalnızca 1 saat içinde üretti.

SANİYELER İÇİNDE TAMAMLIYOR

Claude Code’un fark yarattığı nokta yalnızca hız değil. Hata ayıklama, karmaşık sistemler arası bağlantıları çözme, dağınık ve okunması zor kod yapılarını analiz etme gibi yazılımcıların en çok zaman harcadığı işler artık saniyeler içinde tamamlanıyor. Mühendisler, eskiden haftalar süren bu süreçlerin dakikalara inmesini şaşkınlıkla izliyor. Bu durum yazılım dünyasında büyük bir heyecan yaratırken, aynı zamanda ciddi bir tedirginliği de beraberinde getiriyor: İnsan emeğinin sınırı nerede başlıyor, nerede bitiyor?

İTİRAF GELDİ

Paylaşımın altındaki en dikkat çekici yorum ise bizzat o projeyi yaşayan isimden geldi. Google mühendisi Jaana Dogan, iddiaları doğruladı. San Francisco merkezli Dogan, Google’ın kendi yapay zekası Gemini üzerinde çalışan bir mühendis olmasına rağmen, Claude Code’u test ettiğini ve sonuçtan etkilendiğini söyledi. Dogan’a göre ekip olarak yaklaşık 1 yıldır uğraştıkları karmaşık bir yapıyı, Claude Code’a anlattılar ve sistem aynı işi 1 saat içinde ortaya koydu.

