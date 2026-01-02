X’in Yapay Zeka Sistemi Grok'tan Yeni Skandal! Dünya Bunu Tartışıyor... Önce Küfür Şimdi de İstismar Görselleri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya platformu X’in yapay zeka sistemi Grok, kullanıcıların paylaştığı bazı fotoğrafları uygunsuz şekilde yeniden düzenlemesi nedeniyle büyük tartışma başlattı. Görsellerin rıza olmadan manipüle edilmesi dünya genelinde tepkiye yol açarken eleştirilerin odağında platformun sahibi Elon Musk yer aldı.

GÖRSELLER UYGUNSUZ ŞEKİLDE DÜZENLENDİ

Bazı kullanıcılar X’te kendi fotoğraflarını paylaştı. Bu paylaşımların ardından başka kullanıcıların talepleri doğrultusunda Grok’un söz konusu fotoğrafları değiştirerek uygunsuz içerik haline getirdiği ortaya çıktı. Olay kısa sürede gündem oldu ve platformun güvenlik politikaları yeniden tartışmaya açıldı.

DÜNYA ÇAPINDA TEPKİ: “DERHAL DURDURULMALI”

Yaşananların ardından birçok ülkeden hukukçular ve uzmanlar tepki gösterdi. İspanyol bir avukat, yapay zeka ile rıza dışı görüntü üretiminin acilen yasaklanması gerektiğini belirterek, “Kontrolsüz yapay zeka uygulamaları yüzünden insanlar istemedikleri halde milyonların önünde hedef haline getiriliyor. X yönetimi bu içerikleri derhal kaldırmalı” dedi.

“AKIMI MUSK BAŞLATTI” İDDİASI

Olayla ilgili tartışmaları büyüten bir diğer detay ise, söz konusu akımın Elon Musk’ın bir paylaşımıyla yaygınlaştığı iddiası oldu. Musk’ın Grok tarafından yeniden düzenlenen bir görüntünün altına yaptığı esprili yorumun akımı tetiklediği öne sürüldü.

Tepkiler sürerken, platformun konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi