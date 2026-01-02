X’in Yapay Zeka Sistemi Grok'tan Yeni Skandal! Dünya Bunu Tartışıyor... Önce Küfür Şimdi de İstismar Görselleri

X’in yapay zekası Grok’un, kullanıcıların fotoğraflarını izinsiz şekilde uygunsuz görüntülere dönüştürdüğü iddiaları büyük tepki çekti. Dünya genelinde tartışma yaratan olayda eleştirilerin hedefinde Elon Musk ve X’in güvenlik politikaları bulunuyor.

Son Güncelleme:
X’in Yapay Zeka Sistemi Grok'tan Yeni Skandal! Dünya Bunu Tartışıyor... Önce Küfür Şimdi de İstismar Görselleri
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya platformu X’in yapay zeka sistemi Grok, kullanıcıların paylaştığı bazı fotoğrafları uygunsuz şekilde yeniden düzenlemesi nedeniyle büyük tartışma başlattı. Görsellerin rıza olmadan manipüle edilmesi dünya genelinde tepkiye yol açarken eleştirilerin odağında platformun sahibi Elon Musk yer aldı.

GÖRSELLER UYGUNSUZ ŞEKİLDE DÜZENLENDİ

Bazı kullanıcılar X’te kendi fotoğraflarını paylaştı. Bu paylaşımların ardından başka kullanıcıların talepleri doğrultusunda Grok’un söz konusu fotoğrafları değiştirerek uygunsuz içerik haline getirdiği ortaya çıktı. Olay kısa sürede gündem oldu ve platformun güvenlik politikaları yeniden tartışmaya açıldı.

X’in Yapay Zeka Sistemi Grok'tan Yeni Skandal! Dünya Bunu Tartışıyor... Önce Küfür Şimdi de İstismar Görselleri - Resim : 1

DÜNYA ÇAPINDA TEPKİ: “DERHAL DURDURULMALI”

Yaşananların ardından birçok ülkeden hukukçular ve uzmanlar tepki gösterdi. İspanyol bir avukat, yapay zeka ile rıza dışı görüntü üretiminin acilen yasaklanması gerektiğini belirterek, “Kontrolsüz yapay zeka uygulamaları yüzünden insanlar istemedikleri halde milyonların önünde hedef haline getiriliyor. X yönetimi bu içerikleri derhal kaldırmalı” dedi.

“AKIMI MUSK BAŞLATTI” İDDİASI

X’in Yapay Zeka Sistemi Grok'tan Yeni Skandal! Dünya Bunu Tartışıyor... Önce Küfür Şimdi de İstismar Görselleri - Resim : 2

Olayla ilgili tartışmaları büyüten bir diğer detay ise, söz konusu akımın Elon Musk’ın bir paylaşımıyla yaygınlaştığı iddiası oldu. Musk’ın Grok tarafından yeniden düzenlenen bir görüntünün altına yaptığı esprili yorumun akımı tetiklediği öne sürüldü.

Tepkiler sürerken, platformun konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Güllü'nün Cenazesindeki Kritik Detay Ortaya Çıktı! Ablası İlk Kez KonuştuGüllü'nün Cenazesindeki Kritik Detay Ortaya Çıktı! Ablası İlk Kez KonuştuGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Grok Twitter
Son Güncelleme:
İstanbul’da Kar Yağışı Yeniden Başladı: İşte Beyaza Bürünecek İlçeler İstanbul’da Kar Yağışı Yeniden Başladı: İşte Beyaza Bürünecek İlçeler
Türkiye Buz Kesti! Meteoroloji 31 İl İçin Alarm Verdi: 14 Gün Etkisini Gösterecek Türkiye Buz Kesti! Meteoroloji 31 İl İçin Alarm Verdi: 14 Gün Etkisini Gösterecek
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
İnfaz Düzenlemesinde Af Gibi Değişiklik! 50 Bin Hükümlüye Tahliye Kapısı Aralanıyor İnfaz Düzenlemesinde Af Gibi Değişiklik! 50 Bin Hükümlüye Tahliye Kapısı Aralanıyor
Borcu Olan Devlet Hastanesine Gidemeyecek! Milyonlarca Kişiye Kötü Haber Borcu Olan Devlet Hastanesine Gidemeyecek! Milyonlarca Kişiye Kötü Haber
Skoda Türkiye’de Gelenek Bozulmadı: Ahmet Yüce Bu Yıl da Çalışanlarına İkramiye Dağıttı Skoda Türkiye’de Gelenek Bozulmadı: Ahmet Yüce Bu Yıl da Çalışanlarına İkramiye Dağıttı
Dursun Özbek ve Okan Buruk’tan Erden Timur ve Metehan Baltacı’ya Ziyaret Silivri Cezaevi'ndeki İki İsmi Zİyaret Ettiler
Ankara’da Kritik Görüşme: Fidan ve Kalın Umerov ile Bir Araya Geldi Ankara’da Kritik Görüşme: Fidan ve Kalın Umerov ile Bir Araya Geldi