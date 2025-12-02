Avrupa'dan Yapay Zeka Atağı! Mistral Vites Yükseltti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa’nın yükselen yapay zeka girişimi Mistral AI, çok dilli ve çok modlu yeni modeli Mistral Large 3’ü tanıtarak Google ve OpenAI gibi ABD merkezli rakiplerine güçlü bir meydan okuma başlattı. Şirket, modelin özellikle Avrupa dilleri başta olmak üzere birçok dilde aynı performans seviyesini koruduğunu açıkladı. Yeni model artık çok modlu çalışıyor. Yani metnin yanı sıra ses, görsel ve video içeriklerini de okuyup işleyebiliyor. Böylece model, kısa süre önce piyasaya çıkan Google Gemini 3’le aynı sınıfta konumlanıyor ve karşılaştırma testlerine göre şu anda en güçlü modellerden biri olarak değerlendiriliyor.

İNTERNETSİZ DE ÇALIŞABİLECEK

Mistral Large 3, yalnızca büyük kurumların ihtiyaçları için değil; robotik sistemler, otonom dronlar ve ağ bağlantısı olmadan saha koşullarında çalışan uygulamalar için de tasarlandı. Şirket ayrıca modeli, cihaz üzerinde çalışabilen dokuz farklı küçük modelden oluşan 'Ministral' serisiyle destekliyor. Şirket, küçük modellerin yapay zekanın geleceğinde kritik rol oynayacağını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: Bir sonraki dalgayı ölçek değil, yaygınlık belirleyecek. Dronda, arabada, robotlarda, telefonda ya da dizüstü bilgisayarda sorunsuz çalışacak kadar küçük modeller gerekecek." Şirket, modellerinin açık kaynak olduğunu ve geliştiriciler tarafından özelleştirilebildiğini belirterek "Hangi dili konuşursanız konuşun, ileri düzey yapay zekâyı erişilebilir kılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Euronews