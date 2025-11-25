ChatGPT'ye Yeni Özellik Geldi... Alışverişinizi Artık O Yapacak!

OpenAI, ChatGPT'nin yeni özelliğini tanıttı. Eklenen yeni 'alışveriş araştırması' aracıyla kullanıcıların internetten ürün bulma süreci kişiselleştirilmiş hale gelecek.

OpenAI, kullanıcıların internetten ürün arama ve karşılaştırma süreçlerini kolaylaştırmak için ChatGPT’ye yeni bir 'alışveriş araştırması' aracı eklediğini duyurdu. Özellik, yaklaşan tatil dönemine yetişecek şekilde mobil ve web üzerinden tüm giriş yapmış kullanıcılara geniş erişimle açıldı. Yeni araç, interneti tarayarak kullanıcıların ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bir alışveriş rehberi oluşturuyor. Chat üzerinden çalışan sistem, kullanıcıların beğendikleri ya da istemedikleri ürünleri işaretlemesine olanak tanıyor ve önerileri gerçek zamanlı olarak güncelliyor.

GÜÇLÜ BİR REHBER OLACAK

OpenAI, aracın özellikle teknik detay gerektiren kategorilerde (elektronik, ev aletleri, spor ekipmanları ve kozmetik) güçlü performans gösterdiğini belirtiyor. Şirket, karşılaştırma, kısıtlama ve ödün gibi detaylı tercihlerin bulunduğu senaryolarda bu aracın birkaç dakika içinde kapsamlı ve yapılandırılmış bir rehber sunduğunu aktardı.

ZARARLI KAYNAKLARDAN KAÇINIYOR

Araç, güvenilir sitelerden veri topluyor; düşük kaliteli veya spam niteliğindeki kaynaklardan kaçınıyor. OpenAI, sonuçların organik olduğunu ve sohbetlerin perakendecilerle paylaşılmadığını vurguluyor. Bununla birlikte şirket, fiyat ve stok bilgisi gibi bazı alanlarda hâlâ hata payı olabileceğini kabul ediyor. 'Alışveriş araştırması' özelliği, tatil sezonu boyunca neredeyse sınırsız kullanım hakkıyla kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Kaynak: Euronews

