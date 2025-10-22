OpenAI Duyurdu! ChatGPT'de Büyük Değişim... İşte Kullanım İçin Son Tarih

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın en popüler yapay zeka sohbet aracı ChatGPT, önümüzdeki yıl WhatsApp’tan tamamen çekiliyor. OpenAI, 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren ChatGPT’nin artık WhatsApp üzerinden kullanılamayacağını resmen duyurdu.

50 MİLYON KULLANICIYI ETKİLEYECEK KARAR

OpenAI’den yapılan açıklamaya göre, WhatsApp’ın yeni gizlilik ve kullanım politikaları nedeniyle ChatGPT entegrasyonu sona erecek. Bu karar, yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde 50 milyondan fazla kullanıcıyı etkileyecek. OpenAI, alınan karardan memnun olmadıklarını ancak geçiş sürecinin kullanıcılar için olabildiğince kolay olması adına yeni yollar geliştirdiklerini belirtti.

CHATGPT ATLAS UYGULAMASI DEVREYE GİRİYOR

Kullanıcılar, sohbetlerini ve üretkenlik deneyimlerini sürdürmek için ChatGPT’nin iOS, Android, web ve macOS sürümlerinde yer alan ChatGPT Atlas uygulamasına geçebilecek. Yeni platform, WhatsApp’a kıyasla daha gelişmiş özellikler sunacak. Bunlar arasında sesli sohbet, dosya yükleme, görsel tanıma ve derin araştırma modu da yer alıyor.

SOHBET GEÇMİŞİNİ KAYBETMEMEK İÇİN UYARI

OpenAI, kullanıcıları sohbet geçmişlerini koruma konusunda da uyardı. ChatGPT hesabını WhatsApp ile 1-800-ChatGPT profili üzerinden bağlayan kullanıcıların geçmiş konuşmaları, ChatGPT Atlas’a otomatik olarak aktarılabilecek. Ancak bağlantı yapmayan hesapların geçmiş sohbetleri, 15 Ocak 2026 itibarıyla otomatik olarak silinecek. Çünkü WhatsApp, dışa veri aktarımı desteği sunmadığı için bu kayıtlar manuel taşınamayacak.

HATIRLATMALAR GÖNDERİLECEK

OpenAI, geçiş sürecinde kullanıcıların sohbet geçmişini kaybetmemesi için WhatsApp üzerinden düzenli hatırlatma mesajları göndereceğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi