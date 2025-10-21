Chrome’un Sonu mu Geliyor? ChatGPT Atlas Neler Yapmıyor ki!

ChatGPT’nin üreticisi OpenAI, yapay zekayı doğrudan tarayıcıya entegre eden ‘ChatGPT Atlas’ı duyurdu. Atlas, kullanıcıyı web’de adım adım takip eden, görevleri anlayan ve kişisel asistan gibi hareket eden bir 'süper tarayıcı' görevi için kullanılacak.

Son Güncelleme:
Chrome’un Sonu mu Geliyor? ChatGPT Atlas Neler Yapmıyor ki!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT’nin gücünü doğrudan internet deneyimine taşıyan ‘ChatGPT Atlas’ adlı yeni tarayıcısını tanıttı. Şirket, Atlas’ı 'sadece bir tarayıcı değil, kişisel bir dijital asistan' olarak tanımladı. OpenAI geçen yıl ChatGPT’ye internette güncel bilgiye erişim özelliği eklemişti. Yeni adım olan Atlas, bu yeteneği bir adım öteye taşıyor. Yani artık kullanıcı hangi siteye girerse girsin, ChatGPT arka planda eşlik edecek ve kullanıcının amacını anlayarak görevleri otomatik yerine getirebilecek.

Chrome’un Sonu mu Geliyor? ChatGPT Atlas Neler Yapmıyor ki! - Resim : 1

HAFIZA ÖZELLİĞİ DE DEVREDE

Tarayıcı, ChatGPT’nin hafıza özelliğini doğrudan entegre ediyor. Böylece önceki konuşmalardan ve geçmiş etkileşimlerden yola çıkarak kullanıcının yeni isteklerine daha hızlı yanıt verebiliyor. OpenAI’nin tanıtım metninde bir öğrenci deneyimine de yer verildi: "Eskiden ChatGPT’ye soru sorabilmek için ekran görüntüsü alırdım. Artık Atlas, baktığım içeriği anında anlayarak öğrenmemi kolaylaştırıyor."

'AJAN MODU'

Atlas aynı zamanda ‘ajan modu’ adlı yeni bir özellikle geliyor. Bu mod sayesinde ChatGPT, ziyaret edilen sayfalarla doğrudan etkileşime geçebiliyor.

Chrome’un Sonu mu Geliyor? ChatGPT Atlas Neler Yapmıyor ki! - Resim : 2
Caption

Örneğin bir alışveriş sitesinde ürünleri karşılaştırabiliyor, araştırma yapabiliyor ya da kullanıcı adına etkinlik planlayabiliyor. Atlas şu anda macOS kullanıcılarına sunuldu. Windows, iOS ve Android sürümlerinin ise önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yapay zeka ChatGPT
Son Güncelleme:
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Bakan Uraloğlu 5G'nin Detaylarını Duyurdu: O Telefonlar ve SIM Kartlar Değişecek Bakan Uraloğlu 5G'nin Detaylarını Duyurdu
Snapchat, Playstation, Fortnite, Zoom... Dev Platformlara Erişim Sorunu Yaşanıyor! Dev Platformlara Erişim Sorunu Yaşanıyor!
ÇOK OKUNANLAR
İsrail’de Çöküş Başladı: Giden Geri Dönmüyor, Ülkeyi Tek Tek Terk Ediyorlar İsrail’de Çöküş Başladı: Giden Geri Dönmüyor, Ülkeyi Tek Tek Terk Ediyorlar
Paribu, Papara, Binance TR, Nesine... Dev Operasyonda Çok Sayıda Gözaltı Var Paribu, Papara, Binance TR, Nesine'ye Operasyon
Bakan Tunç Duyurdu: CHP'li Başarır Hakkında Soruşturma! CHP'li Başarır Hakkında Soruşturma!
Ali Yerlikaya Duyurdu: 50 İlde FETÖ Operasyonu, Yüzlerce Gözaltı Var 50 İlde FETÖ Operasyonu, Yüzlerce Gözaltı Var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Tazminat Davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Tazminat Davası