Chrome’un Sonu mu Geliyor? ChatGPT Atlas Neler Yapmıyor ki!

Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT’nin gücünü doğrudan internet deneyimine taşıyan ‘ChatGPT Atlas’ adlı yeni tarayıcısını tanıttı. Şirket, Atlas’ı 'sadece bir tarayıcı değil, kişisel bir dijital asistan' olarak tanımladı. OpenAI geçen yıl ChatGPT’ye internette güncel bilgiye erişim özelliği eklemişti. Yeni adım olan Atlas, bu yeteneği bir adım öteye taşıyor. Yani artık kullanıcı hangi siteye girerse girsin, ChatGPT arka planda eşlik edecek ve kullanıcının amacını anlayarak görevleri otomatik yerine getirebilecek.

HAFIZA ÖZELLİĞİ DE DEVREDE

Tarayıcı, ChatGPT’nin hafıza özelliğini doğrudan entegre ediyor. Böylece önceki konuşmalardan ve geçmiş etkileşimlerden yola çıkarak kullanıcının yeni isteklerine daha hızlı yanıt verebiliyor. OpenAI’nin tanıtım metninde bir öğrenci deneyimine de yer verildi: "Eskiden ChatGPT’ye soru sorabilmek için ekran görüntüsü alırdım. Artık Atlas, baktığım içeriği anında anlayarak öğrenmemi kolaylaştırıyor."

'AJAN MODU'

Atlas aynı zamanda ‘ajan modu’ adlı yeni bir özellikle geliyor. Bu mod sayesinde ChatGPT, ziyaret edilen sayfalarla doğrudan etkileşime geçebiliyor.

Örneğin bir alışveriş sitesinde ürünleri karşılaştırabiliyor, araştırma yapabiliyor ya da kullanıcı adına etkinlik planlayabiliyor. Atlas şu anda macOS kullanıcılarına sunuldu. Windows, iOS ve Android sürümlerinin ise önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

