Google, E-postalarımızı Yapay Zeka Eğitimi İçin mi Kullanıyor?

Google, yapay zekayı eğitmek için Gmail yazışmalarının kullanıldığı iddiasını reddetti.

Google, E-postalarımızı Yapay Zeka Eğitimi İçin mi Kullanıyor?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Google'ın yapay zekasını eğitmek için kullanıcıların e-postalarını kullandığı iddiası ortalığı karıştırdı. İnternette hızla yayılan bu iddianın ardından şirket, Gmail yazışmalarının AI modellerini geliştirmek için kullanılmadığını açıkladı.

İDDİA NEYDİ?

Sosyal medyada dolaşan iddialarda, Smart Features özelliği açık olan kullanıcıların verilerinin risk altında olduğu öne sürülmüştü. Google ise bu özelliğin yalnızca teslimat takibi, hatırlatma oluşturma gibi kişiye özel işlevleri çalıştırdığını vurguladı. Şirket ayrıca Smart Features kapsamında işlenen tüm verilerin kullanıcının tamamen kontrolünde olduğunu, istenildiğinde bu ayarın kapatılabileceğini belirtti.

Bilim Dünyası Şaşkın! Yapay Zekadan Kanserde Çığır Açan KeşifBilim Dünyası Şaşkın! Yapay Zekadan Kanserde Çığır Açan KeşifSağlık

Eski Google CEO'sundan Yapay Zeka Uyarısı: 'Öldürmeyi Öğrenebilir'Eski Google CEO'sundan Yapay Zeka Uyarısı: 'Öldürmeyi Öğrenebilir'Bilim - Teknoloji

Sırlarımız 'Görünmez' mi Olacak? Google Gizlilik Kartını AçtıSırlarımız 'Görünmez' mi Olacak? Google Gizlilik Kartını AçtıBilim - Teknoloji

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Google
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Neptün Ötesinde Gizemli Tespit... Düzeni Şaşırttı! Neptün Ötesinde Gizemli Tespit... Düzeni Şaşırttı!
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Bilim Dünyası Şaşkın! Neandertaller Hakkındaki Popüler Teori Çöktü Neandertaller Hakkındaki Popüler Teori Çöktü
ÇOK OKUNANLAR
Yunanistan Thessalia'da Deprem! Komşu Fena Sallandı Komşuda Deprem! Fena Sallandı
CHP’lilerden Özgür Özel’e Bir Mektup Daha: Dikkat Çeken 4 Öneri CHP’lilerden Özgür Özel’e Bir Mektup Daha: Dikkat Çeken 4 Öneri
Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette... Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette...
Hülya Avşar ve Merve Taşkın Hakkında Suç Duyurusu! O Program Başlarını Yaktı Hülya Avşar ve Merve Taşkın Hakkında Suç Duyurusu! O Program Başlarını Yaktı
21 İl İçin Sarı Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor 21 İl İçin Sarı Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor