Google, E-postalarımızı Yapay Zeka Eğitimi İçin mi Kullanıyor?

Google'ın yapay zekasını eğitmek için kullanıcıların e-postalarını kullandığı iddiası ortalığı karıştırdı. İnternette hızla yayılan bu iddianın ardından şirket, Gmail yazışmalarının AI modellerini geliştirmek için kullanılmadığını açıkladı.

İDDİA NEYDİ?

Sosyal medyada dolaşan iddialarda, Smart Features özelliği açık olan kullanıcıların verilerinin risk altında olduğu öne sürülmüştü. Google ise bu özelliğin yalnızca teslimat takibi, hatırlatma oluşturma gibi kişiye özel işlevleri çalıştırdığını vurguladı. Şirket ayrıca Smart Features kapsamında işlenen tüm verilerin kullanıcının tamamen kontrolünde olduğunu, istenildiğinde bu ayarın kapatılabileceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi