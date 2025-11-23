Bilim Dünyası Şaşkın! Neandertaller Hakkındaki Popüler Teori Çöktü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Neandertallerin soğuk iklimlere uyum sağlamak için geniş burun boşluklarına sahip olduğu fikri, yeni bir çalışmayla büyük darbe aldı. İtalya’daki Perugia Üniversitesi’nden araştırmacılar, Lamalunga Mağarası’nda bulunan ve Altamura Adamı olarak bilinen 130 bin yıllık fosilin burun boşluğunu endoskopla görüntüledi. Bu yöntem, şimdiye kadar bir insan fosilinde burun içi yapının en net biçimde incelenmesine imkân sağladı.

SONUÇ ŞAŞIRTTI

Neandertallere özgü olduğu iddia edilen hiçbir iç burun yapısı (dikey çıkıntılar, burun boşluğu şişkinlikleri, özel kemikli çatı) fosilde bulunmadı. Buna rağmen morfoloji, yaş ve genetik veriler fosilin tartışmasız bir Neandertal olduğunu gösteriyor. Bu durum, uzun süredir kabul gören 'soğuk iklim burnu' teorisini temelden sarstı.

Araştırmacı Costantino Buzi, "Neandertale özgü sanılan bazı yapılar aslında hiç var olmamış" diyerek bulguların önemini vurguladı. Bulgular, Neandertal yüz yapısının soğuk havayı ısıtma ihtiyacıyla değil, gelişimsel süreçler ve vücut oranlarıyla şekillenmiş olabileceğini düşünüyor.

Kaynak: Euronews