Uzayda Heyecanlandıran Keşif! Dünya’ya Benzeyen Gezegen Bulundu

Bilim insanları, Dünya’ya sadece 20 ışık yılı uzaklıkta, yaşanabilir bölgede dönen kayalık bir gezegen keşfetti. GJ 251 c adlı ötegezegen, yüzeyinde sıvı su barındırma potansiyeliyle 'ikinci Dünya' olabileceği yönünde umut verdi.

Bilim insanları, Güneş’e yakın bir yıldızın çevresinde, yüzeyinde sıvı su bulundurabilecek yeni bir kayalık gezegen keşfetti. 'GJ 251 c' adı verilen bu ötegezegen, yalnızca 20 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve yaşam arayışında şimdiye kadar keşfedilen en yakın umut olarak görülüyor. Pensilvanya Eyalet Üniversitesi’nin öncülük ettiği, ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF), NASA ve Heising-Simons Vakfı tarafından desteklenen araştırma, 20 yılı aşkın gözlem verisinin incelenmesiyle tamamlandı.

'ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇİNDE'

GJ 251 c, yıldızının önünden geçerken değil, yıldızın salınım hareketinden tespit edildi. Bu yöntem, gezegenin yıldızına uyguladığı kütle çekimi sayesinde varlığının dolaylı olarak ölçülmesini sağladı. Araştırma ekibinden Prof. Suvrath Mahadevan, The Debrief’e yaptığı açıklamada, "Yaşanabilir bölgede kayalık bir gezegen bulduk, hem de bize oldukça yakın. Önümüzdeki 10 yıl içinde bu gezegeni doğrudan görüntüleme ihtimalimiz var" dedi.

Dünya’nın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olan GJ 251 c, Trappist-1 sistemindeki ünlü kayalık gezegenlerden bile daha yakın bir konumda. Bilim insanları, bu yakınlığın gezegenin atmosferinin incelenmesine imkân tanıyabileceğini söylüyor. Atmosferde oksijen ve metan gibi gazların birlikte bulunması, yaşamın kimyasal izlerine işaret edebilir.

YENİ TELESKOPLAR LAZIM

Ancak araştırmacılar, mevcut teleskopların gezegenin atmosferini çözümleyemeyeceğini belirtiyor. Bu gözlemler için 2030’lara kadar tamamlanması planlanan Büyük Magellan Teleskobu (GMT), Avrupa Ekstrem Büyük Teleskobu (ELT) ve 30 Metre Teleskobu (TMT) gibi yeni nesil dev teleskoplar bekleniyor. Uzaydan yapılacak gözlemler içinse Avrupa Uzay Ajansı’nın planladığı LIFE misyonu öne çıkıyor. Bu görev, kızılötesi dalga boylarında çalışacak özel bir sistemle GJ 251 c’nin atmosferini doğrudan analiz etmeyi hedefliyor.

Prof. Mahadevan, keşfi 'heyecan verici ama yalnızca bir başlangıç' olarak tanımladı: "Henüz bu gezegenin atmosferi olup olmadığını bile bilmiyoruz. Ama eğer varsa, yaşamın izlerini bulmak için en uygun yerlerden biri tam da burası."

Kaynak: Euronews

