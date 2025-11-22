Neptün Ötesinde Gizemli Tespit... Düzeni Şaşırttı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güneş Sistemi’nin uzak kıyılarında, bilim insanlarının 'çok eski ve bozulmamış' bir yapı olabileceğini düşündüğü yeni bir iz belirdi. Kuiper Kuşağı’ndaki binlerce nesnenin yörüngelerini inceleyen Princeton ekibi, 43 AU civarında daha önce tanımlanmamış bir kümelenmenin sinyalini aldıklarını açıkladı.

Neptün’ün ötesindeki bu geniş ve donmuş bölge, Güneş Sistemi’nin erken dönemlerinden beri nispeten el değmeden kalmış cisimlerle dolu. Pluto, Makemake, Eris ve Arrokoth gibi bilinen cüce gezegenlerin de bulunduğu Kuiper Kuşağı, dev gezegenlerin göçlerinden yıldızlararası etkileşimlere kadar birçok kozmik iz taşırken, 2011'de keşfedilen 'kernel' yapısından sonra yeni bir alt yapı tespit edilememişti.

KERNEL'İ DOĞRULADI

Princeton Üniversitesi’nden araştırmacılar, 1650 trans-Neptün nesnesini (TNO) DBSCAN adlı yoğunluk tabanlı algoritmayla analiz ederek önce bilinen kernel’i yeniden doğruladı. Ardından aynı yöntemle veri kümesi içinde 'alışılmadık derecede düzenli' ikinci bir kümelenme belirledi. Ekip bu olası yeni yapıyı iç kernel olarak adlandırıyor.

UZMANLARI ŞAŞIRTAN DÜZEN

Yeni grubun en çarpıcı özelliği, neredeyse tamamen dairesel yörüngelerde dolanan cisimlerden oluşması. Çalışmanın başyazarı astrofizikçi Amir Siraj, New Scientist'e yaptığı değerlendirmede şu ifadeyi kullandı: "Bu kadar düzgün ve bozulmamış yörüngeler, çok eski bir yapıya işaret ediyor. Güneş Sistemi’nin doğumuna, dev gezegenlerin sıçramalı göçüne ve o dönem karşılaşılan yıldızlararası çevrelere dair ipuçları barındırıyor olabilir."

Araştırmacılar, iç kernel’in gerçekten ayrı bir yapı mı yoksa mevcut kernel’in bir uzantısı mı olduğundan henüz emin değil. Kesin sonuç için yeni gözlemler gerekiyor. Bu nedenle gözler, önümüzdeki yıllarda gözlem yapmaya başlayacak Vera C. Rubin Gözlemevi ve LSST programına çevrilmiş durumda.

Kaynak: Euronews