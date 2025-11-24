Amazon’dan Dev Yapay Zeka Yatırımı! Rakam Dudak Uçuklattı

Amazon, ABD hükümetinin yapay zeka ve süper bilgisayar altyapısını güçlendirmek için 50 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıkladı. Yatırımla federal kurumlara özel yapay çözümleri ve yeni veri merkezleri kurulacak.

Son Güncelleme:
Amazon’dan Dev Yapay Zeka Yatırımı! Rakam Dudak Uçuklattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’li teknoloji devi Amazon, federal hükümet kurumlarına yönelik yapay zeka ve yüksek performanslı bilgisayar altyapısını güçlendirmek amacıyla 50 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, bulut bilişim platformu Amazon Web Services (AWS), ABD hükümeti için ilk kez kapsamlı bir yapay zeka ve süper bilgisayar altyapısı kuracak. Yatırımın gelecek yıl başlaması bekleniyor.

GELİŞMİŞ İŞLEMCİLER, YAPAY ZEKA HIZLANDIRICILARI...

Proje kapsamında gelişmiş işlemciler, yapay zeka hızlandırıcıları ve yeni nesil ağ teknolojileriyle donatılmış veri merkezleri inşa edilecek. Bu tesislerin toplamda 1,3 gigavatlık ek işlem kapasitesi oluşturacağı belirtiliyor. Yatırım sayesinde federal kurumların AWS üzerinden gelişmiş yapay zeka hizmetlerine erişebileceği, özel AI çözümleri geliştirebileceği ve büyük veri kümelerini daha hızlı işleyebileceği bildirildi.

Amazon, bu altyapının iş gücü verimliliğini artıracağını, kurumların karar alma süreçlerini hızlandıracağını, güvenlik ve analiz kapasitesini genişleteceğini vurguladı.

Musk Yine İddialı Konuştu! 'Yapay Zeka ve İnsansı Robotlar Yoksulluğu Bitirecek'Musk Yine İddialı Konuştu! 'Yapay Zeka ve İnsansı Robotlar Yoksulluğu Bitirecek'Bilim - Teknoloji

ABD’den Sert Hamle! Nvidia’nın Süper Çipleri Çin’e Satılmayacak!ABD’den Sert Hamle! Nvidia’nın Süper Çipleri Çin’e Satılmayacak!Dünya

OpenAI’dan Yeni Karar! ChatGPT’ye Büyük Sınırlama! Artık Bu Alanlarda KonuşamayacakOpenAI’dan Yeni Karar! ChatGPT’ye Büyük Sınırlama! Artık Bu Alanlarda KonuşamayacakGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Yapay zeka Amazon
Son Güncelleme:
Bilim Dünyası Şaşkın! Neandertaller Hakkındaki Popüler Teori Çöktü Neandertaller Hakkındaki Popüler Teori Çöktü
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Google, E-postalarımızı Yapay Zeka Eğitimi İçin mi Kullanıyor? Google, E-postalarımızı Yapay Zeka İçin mi Kullanıyor?
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
CHP’lilerden Özgür Özel’e Bir Mektup Daha: Dikkat Çeken 4 Öneri CHP’lilerden Özgür Özel’e Bir Mektup Daha: Dikkat Çeken 4 Öneri
Yunanistan Thessalia'da Deprem! Komşu Fena Sallandı Komşuda Deprem! Fena Sallandı
Hülya Avşar ve Merve Taşkın Hakkında Suç Duyurusu! O Program Başlarını Yaktı Hülya Avşar ve Merve Taşkın Hakkında Suç Duyurusu! O Program Başlarını Yaktı
Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette... Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette...
SGK’dan Kritik Karar! Emekli Olup Çalışanlar Yandı: O Tarihten Sonrasını Etkileyecek SGK’dan Kritik Karar! Emekli Olup Çalışanlar Yandı: O Tarihten Sonrasını Etkileyecek