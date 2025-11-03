OpenAI’dan Yeni Karar! ChatGPT’ye Büyük Sınırlama! Artık Bu Alanlarda Konuşamayacak

OpenAI, ChatGPT’nin kullanım politikasını güncelleyerek kapsamlı kısıtlamalar getirdi. Yeni kurallara göre yapay zeka artık hukuk, tıp, finans ve eğitim gibi lisans gerektiren alanlarda tavsiye veremeyecek. Şirket, bu adımın kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla atıldığını duyurdu.

Son Güncelleme:
OpenAI’dan Yeni Karar! ChatGPT’ye Büyük Sınırlama! Artık Bu Alanlarda Konuşamayacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yapay zeka teknolojilerinin kullanım alanı hızla genişlerken, OpenAI ChatGPT için dikkat çeken bir adım attı. Şirket, ChatGPT’nin kullanım politikasını güncelleyerek bazı alanlarda tavsiye ve yönlendirme yetkisini sınırlandırdı.

Yeni düzenlemeyle birlikte ChatGPT, hukuk, tıp, finans ve eğitim gibi lisans veya sertifika gerektiren konularda artık doğrudan danışmanlık veremeyecek. Bu kararın, yapay zekânın yanlış kullanımını önlemek ve kullanıcı güvenliğini korumak amacıyla alındığı açıklandı.

CHATGPT’YE GELEN KISITLAMALAR

Yeni politikalara göre ChatGPT artık şu alanlarda aktif yönlendirme yapamayacak:

  • Lisanslı uzman gerektiren hukuki ve tıbbi danışmanlıklar
  • Bir kişinin görüntüsünün veya sesinin izinsiz ve yanıltıcı şekilde üretilmesi
  • Eğitim, sağlık ve finans gibi alanlarda yüksek riskli kararların otomatik verilmesi
  • Akademik sahtekarlık veya ödev amaçlı kopya üretimi
  • OpenAI, bu kısıtlamaların amacını, "kullanıcı güvenliğini artırmak ve yapay zekânın etik sınırlar içinde kullanılmasını sağlamak" şeklinde açıkladı.

SORUMLU YAPAY ZEKA VURGUSU

Şirketin açıklamasında, “ChatGPT’nin tüm kullanıcılar için yararlı, güvenli ve sorumlu bir araç olarak kalmasını sağlamaya kararlıyız” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca OpenAI, son dönemde psikolojik danışmanlık, stres yönetimi ve etik kararlar gibi konularda ChatGPT’nin yanıtlarını daha dengeli ve tarafsız hale getirmek için sistemsel güncellemeler yaptığını da duyurdu.

Bu adımla birlikte OpenAI, ChatGPT’nin yalnızca bilgilendirici ve yardımcı bir araç olarak kullanılmasını hedefliyor. Şirket, yapay zekanın insan uzmanlığının yerini almasının önüne geçmek istiyor.

Uzmanlar Anlattı... Yapay Zeka Bunu Asla Yapamayacak!Uzmanlar Anlattı... Yapay Zeka Bunu Asla Yapamayacak!Bilim - Teknoloji

OpenAI Duyurdu! ChatGPT'de Büyük Değişim... İşte Kullanım İçin Son TarihOpenAI Duyurdu! ChatGPT'de Büyük Değişim... İşte Kullanım İçin Son TarihYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yapay zeka ChatGPT
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Yeşilçam'ın Ünlü İsmi Engin Çağlar Feci Kazada Can Vermişti! Motosiklet Sürücüsünün İfadesi Ortaya Çıktı Motosiklet Sürücüsünün İfadesi Ortaya Çıktı
Balıkesir'de Deprem Oldu! AFAD ve Kandilli'den Peş Peşe Açıklama Kabus Bitmiyor! Balıkesir Sındırgı Yine Sallandı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! İşte Yeni Zamlı Maaş Tablosu SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu
TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı
Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade
Balıkesir'de Deprem Oldu! AFAD ve Kandilli'den Peş Peşe Açıklama Kabus Bitmiyor! Balıkesir Sındırgı Yine Sallandı
Kirada Ekim Ayı Tavan Zam Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Kirada Ekim Ayı Tavan Zam Oranı Belli Oldu