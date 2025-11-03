OpenAI’dan Yeni Karar! ChatGPT’ye Büyük Sınırlama! Artık Bu Alanlarda Konuşamayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yapay zeka teknolojilerinin kullanım alanı hızla genişlerken, OpenAI ChatGPT için dikkat çeken bir adım attı. Şirket, ChatGPT’nin kullanım politikasını güncelleyerek bazı alanlarda tavsiye ve yönlendirme yetkisini sınırlandırdı.

Yeni düzenlemeyle birlikte ChatGPT, hukuk, tıp, finans ve eğitim gibi lisans veya sertifika gerektiren konularda artık doğrudan danışmanlık veremeyecek. Bu kararın, yapay zekânın yanlış kullanımını önlemek ve kullanıcı güvenliğini korumak amacıyla alındığı açıklandı.

CHATGPT’YE GELEN KISITLAMALAR

Yeni politikalara göre ChatGPT artık şu alanlarda aktif yönlendirme yapamayacak:

Lisanslı uzman gerektiren hukuki ve tıbbi danışmanlıklar

Bir kişinin görüntüsünün veya sesinin izinsiz ve yanıltıcı şekilde üretilmesi

Eğitim, sağlık ve finans gibi alanlarda yüksek riskli kararların otomatik verilmesi

Akademik sahtekarlık veya ödev amaçlı kopya üretimi

OpenAI, bu kısıtlamaların amacını, "kullanıcı güvenliğini artırmak ve yapay zekânın etik sınırlar içinde kullanılmasını sağlamak" şeklinde açıkladı.

SORUMLU YAPAY ZEKA VURGUSU

Şirketin açıklamasında, “ChatGPT’nin tüm kullanıcılar için yararlı, güvenli ve sorumlu bir araç olarak kalmasını sağlamaya kararlıyız” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca OpenAI, son dönemde psikolojik danışmanlık, stres yönetimi ve etik kararlar gibi konularda ChatGPT’nin yanıtlarını daha dengeli ve tarafsız hale getirmek için sistemsel güncellemeler yaptığını da duyurdu.

Bu adımla birlikte OpenAI, ChatGPT’nin yalnızca bilgilendirici ve yardımcı bir araç olarak kullanılmasını hedefliyor. Şirket, yapay zekanın insan uzmanlığının yerini almasının önüne geçmek istiyor.

