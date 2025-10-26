İş Dünyasında Yapay Zeka Dönemi Başladı! Bu Meslekler 5 Yıl İçinde Yok Olabilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği günümüzde yapay zeka, yalnızca üretim ve hizmet alanlarını değil, çalışma hayatının tüm dinamiklerini kökten değiştiriyor. Bir zamanlar yalnızca bilim kurgu filmlerinde rastlanan bu teknoloji artık her sektörde kendine yer buluyor. Otomasyon sistemlerinden müşteri hizmetlerine, veri analizinden içerik üretimine kadar birçok alanda aktif şekilde kullanılan yapay zeka, geleceğin iş dünyasında kimlerin ayakta kalacağını da belirliyor.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekanın iş dünyasında yarattığı dönüşümü değerlendirerek, “Gelecek artık insan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı bir dönem olacak” sözleriyle dikkat çekti. Uzman, önümüzdeki yıllarda yapay zekayı etkin biçimde kullanmayan mesleklerin yavaş yavaş tarihe karışacağını vurguladı.

YAPAY ZEKA RUTİN İŞLERİ DÖNÜŞTÜRÜYOR

Prof. Dr. Kırık, yapay zekanın özellikle yazma, çeviri, müşteri hizmetleri, veri girişi ve muhasebe gibi rutin ve tekrarlayan işlerde büyük kolaylık sağladığını belirtti. Bu tür mesleklerde yapay zekanın hızlı ve hatasız işlem yapabildiğini dile getiren Kırık, fiziksel güç ya da insan teması gerektiren işlerde ise riskin daha düşük olduğunu ifade etti. Uzman isim, sekreterlik, çağrı merkezi, veri girişi ve bazı muhasebe işlerinin otomasyon tehdidi altında olduğunu söyledi.

ORTA RİSKLİ MESLEKLERDE YAPAY ZEKA DESTEĞİ ŞART

Kırık’a göre bazı meslekler tamamen ortadan kalkmayacak; ancak yapay zeka desteğiyle yeniden şekillenecek. Bu grupta öğretmenlik, gazetecilik ve pazarlama gibi mesleklerin bulunduğunu belirten uzman, çalışanların dijital araçları etkin kullanmayı öğrenmesinin artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Stanford Üniversitesi’nin verilerine değinen Kırık, 22-25 yaş aralığındaki genç çalışanların yapay zekaya duyarlılık bakımından yaklaşık yüzde 6 oranında risk taşıdığını aktardı.

YAPAY ZEKA HER MESLEKTE YOK

Düşük riskli mesleklerde insan dokunuşunun, empati ve yaratıcılığın önemini koruduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kırık, doktorluk, hemşirelik, psikolojik danışmanlık, sanatçılık ve el becerisi gerektiren işlerin yapay zekanın kolayca yerine getiremeyeceği alanlar arasında bulunduğunu söyledi.

YAPAY ZEKA NELERİ YAPABİLİYOR, NELERİ YAPAMIYOR?

Yapay zekanın günümüzde tekrarlayan işleri hızlı ve hatasız yapabildiğini, veri analizleri ve rutin karar süreçlerinde oldukça başarılı olduğunu belirten Kırık, ancak yaratıcı düşünme, empati kurma veya belirsiz durumlarda karar verme gibi insana özgü becerilerde yapay zekanın hâlâ yetersiz kaldığını ifade etti.

GELECEK İNSAN VE YAPAY ZEKANIN İŞBİRLİĞİNDE

Prof. Dr. Kırık, geleceğin insan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı bir dönem olacağını vurguladı. Kırık’a göre, teknolojiyi bir tehdit olarak görmek yerine verimliliği artıran bir araç olarak değerlendirmek gerekiyor. Dijital becerilerini geliştiren, yaratıcı yönünü güçlendiren çalışanlar bu yeni dönemin kazananı olacak.

‘2030’DA YAPAY ZEKA KULLANMAYAN MESLEKLER SONA ERECEK’

Yapay zekanın meslekler üzerindeki etkisinin artarak devam edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Ali Murat Kırık, 2030 yılına gelindiğinde yapay zekayı kullanmayan mesleklerin büyük ölçüde ortadan kalkacağını söyledi. Ancak insanın her zaman sistemin merkezinde olacağını hatırlatarak, “Yapay zekayı geliştiren, yöneten ve ona anlam kazandıran yine insanın kendisidir” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.