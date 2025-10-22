Shorts Bağımlıları Dikkat! Youtube'dan Yeni Adım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

YouTube, kısa video (Shorts) bağımlılığına karşı kullanıcıların kendilerini sınırlayabileceği yeni bir özellik duyurdu. Artık Shorts videoları için günlük izleme süresi belirlenebilecek. Uygulamanın ayarlar bölümünde aktif edilebilen özellik sayesinde, kullanıcılar gün içinde kısa videoları izleyebilecekleri toplam süreyi kendileri belirleyebilecek. Süre dolduğunda ekrana bir uyarı penceresi çıkacak. Kullanıcı dilerse bu uyarıyı kapatıp izlemeye devam edebilecek ancak sistem, izleme alışkanlıklarını fark etmeleri için periyodik hatırlatmalar gönderecek.

AMAÇ BAĞIMLILIĞI AZALTMAK

YouTube, özellikle genç kullanıcılar arasında giderek artan kısa video bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Platform, bu adımla dikkat süresinin azalması ve içerik tüketiminin kontrolsüz hale gelmesi sorununa karşı farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA