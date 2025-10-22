Shorts Bağımlıları Dikkat! Youtube'dan Yeni Adım

YouTube, kısa video bağımlılığına karşı yeni özelliğini duyurdu. Kullanıcılar artık Shorts videoları için günlük izleme sınırı koyabilecek. süre dolduğunda ekrana uyarı çıkacak.

Shorts Bağımlıları Dikkat! Youtube'dan Yeni Adım
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

YouTube, kısa video (Shorts) bağımlılığına karşı kullanıcıların kendilerini sınırlayabileceği yeni bir özellik duyurdu. Artık Shorts videoları için günlük izleme süresi belirlenebilecek. Uygulamanın ayarlar bölümünde aktif edilebilen özellik sayesinde, kullanıcılar gün içinde kısa videoları izleyebilecekleri toplam süreyi kendileri belirleyebilecek. Süre dolduğunda ekrana bir uyarı penceresi çıkacak. Kullanıcı dilerse bu uyarıyı kapatıp izlemeye devam edebilecek ancak sistem, izleme alışkanlıklarını fark etmeleri için periyodik hatırlatmalar gönderecek.

AMAÇ BAĞIMLILIĞI AZALTMAK

YouTube, özellikle genç kullanıcılar arasında giderek artan kısa video bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Platform, bu adımla dikkat süresinin azalması ve içerik tüketiminin kontrolsüz hale gelmesi sorununa karşı farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Türkiye’de İlk... YouTube, Uydu Yayınlarını Solladı!Türkiye’de İlk... YouTube, Uydu Yayınlarını Solladı!Güncel

YouTube’un 4 Yılda İçerik Üreticilerine Ödediği Rakam Dudak UçuklattıYouTube’un 4 Yılda İçerik Üreticilerine Ödediği Rakam Dudak UçuklattıDünya

Erişim Kesintisinde İlginç Detay! Google Tüm Dünyada mı Çöktü Yoksa...Erişim Kesintisinde İlginç Detay! Google Tüm Dünyada mı Çöktü Yoksa...Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
YouTube Shorts
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Snapchat, Playstation, Fortnite, Zoom... Dev Platformlara Erişim Sorunu Yaşanıyor! Dev Platformlara Erişim Sorunu Yaşanıyor!
Chrome’un Sonu mu Geliyor? ChatGPT Atlas Neler Yapmıyor ki! Chrome’un Sonu mu Geliyor? ChatGPT Atlas Neler Yapmıyor ki!
ÇOK OKUNANLAR
CHP 39. Kurultay Sürecine İptal İstemi! 39'uncu Kurultay Sürecine İptal İstemi!
İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu
Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak
Şirketlere Dev Vergi Affı Geliyor! 768 Milyar Liralık Paket Masada Şirketlere Dev Vergi Affı Geliyor! 768 Milyar Liralık Paket Masada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borsa Mesajında Dikkat Çeken 'Kara Para' Uyarısı Dikkat Çeken 'Kara Para' Uyarısı