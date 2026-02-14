'Dünya Tehlikede' Diyerek Ayrıldılar! Yapay Zeka Şirketlerinde Büyük Kopuş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Silikon Vadisi’nin parlayan yapay zeka devlerinde üst düzey ayrılıklar art arda geliyor. Güvenlik araştırmacıları, yöneticiler ve mühendislerin istifaları, sektörün geleceğine dair ciddi soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Son haftalarda özellikle OpenAI, Anthropic ve xAI bünyesinde yaşanan kopuşlar, yapay zekanın ticarileşme hızı ile güvenlik kaygıları arasındaki çatlağı görünür hale getirdi.

'DÜNYA TEHLİKEDE'

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre Anthropic’te yapay zeka güvenliği üzerine çalışan araştırmacı Mrinank Sharma, yayımladığı istifa mektubunda çarpıcı bir uyarıda bulundu: "Dünya tehlikede." Sharma, tehdidin yalnızca yapay zekadan ibaret olmadığını, biyolojik silahlar ve birbirini tetikleyen küresel krizlerle büyüdüğünü belirtti. Şirket içinde üretken yapay zekâ sistemlerinin aşırı uyumlu davranışları, biyoterör riskleri ve dijital asistanların insan psikolojisi üzerindeki etkileri üzerine çalışıyordu. Anthropic daha önce de Claude adlı yapay zeka modelinin bazı askeri operasyonlarda kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

SARSINTI YAYILIYOR

Benzer bir sarsıntı OpenAI cephesinde yaşandı. Araştırmacılardan Zoe Hitzig, ChatGPT’ye reklam eklenmesi planlarına sert itirazlar getirerek istifa etti. Hitzig, kullanıcıların yapay zekaya açtığı özel alanın tarihte eşi görülmemiş bir veri havuzu yarattığını vurgulayarak, reklam modelinin bu bilgileri istismara açık hale getirebileceği uyarısında bulundu. Şirket yönetimi ise reklamların yanıtları etkilemeyeceğini savundu. CEO Sam Altman daha önce reklamları son çare olarak tanımlamıştı. Ancak artan rekabet ve yatırım baskısı yeni gelir modellerini kaçınılmaz hale getiriyor. OpenAI’da ayrıca üst düzey güvenlik yöneticisi Ryan Beiermeister’in görevden alınması da dikkat çekti. Şirket ayrılığı iç soruşturmalara bağlarken, Beiermeister kararın güvenlik endişeleriyle ilişkili olduğunu ima etti.

MUSK'IN ŞİRKETİNDE DE YAPRAK DÖKÜMÜ

Elon Musk’a ait xAI’da da kurucu ortaklar ve mühendisler dahil birçok üst düzey isim şirketten ayrıldı. Grok adlı yapay zeka sisteminin bir dönem kontrolsüz biçimde cinsel içerik üretmesi küresel tepki çekmiş, şirket acil düzenlemelere gitmek zorunda kalmıştı. Ayrılıkların bir kısmının, xAI’ın Musk’ın uzay şirketiyle yürüttüğü birleşme süreci ve yeniden yapılanma planlarıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

UZMANLARA GÖRE TESADÜF DEĞİL

Uzmanlara göre yaşananlar basit bir personel hareketliliği değil. Yapay zeka sistemleri büyüdükçe, etik sınırlar, askeri kullanım, veri güvenliği ve psikolojik etkiler daha sert biçimde tartışılmaya başlandı. Dev yatırımlar, reklam gelirleri ve savunma sanayi anlaşmaları şirketleri hızla ticari bir yarışa sürüklüyor.

Bu süreçte 'insanlığa fayda' söylemi ile milyarlarca dolarlık kâr hedefleri arasındaki gerilim giderek açılıyor. Bir zamanlar güvenliği merkeze alan yapay zeka laboratuvarları, bugün yatırımcı beklentileriyle şekilleniyor. İstifaların bir dalga mı yoksa yaklaşan daha büyük bir kırılmanın habercisi mi olduğu bilinmiyor. Ancak sektörün artık geri dönüşü zor bir eşiğe geldiği konusunda görüş birliği büyüyor.

Kaynak: Haber Merkezi