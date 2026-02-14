Nevşehir AK Parti'ye mi Katılacak? Sinan Burhan'ın Bomba İddiasına Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Cevap Geldi

CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifasının ardından siyasette yeni parti değişikliği iddiaları gündeme geldi. tv100 yayınında konuşan Sinan Burhan, İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın AK Parti’ye katılacağını öne sürdü. Arı, söz konusu iddialara canlı yayında yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın partisinden istifa etmesi siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırırken, tv100’de yayımlanan Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına konuk olan Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan bomba bir kulis bilgisi verdi.

"RASİM ARI AK PARTİ YOLUNDA"

Burhan İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın AK Parti’ye katılacağını iddia ederek şu ifadelere yer verdi; “Kaynaklarımdan Rasim Arı’nın ak Parti yolunda olduğu noktasında bir bilgi aldım. Diyorlar ki Sayın Rasim Arı, AK Parti’ye geçebilir şeklinde’ dedi.

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ İSİMDEN tv100 YAYININDA CEVAP

Konu üzerine tv100 canlı yayınına bağlanan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı iddialara şu ifadelerle cevap verdi; “Şöyle bir durum var. Ben devlet edebini bilen bir insanım. Uzun zamandır AK Parti’ye geçeceğimle ilgili söylenti var. Ben bu camiadan bu mahalleden gelmiş bir insanım, ben dostluklarımı başka bir siyasi partiden belediye başkanı seçtim diye bir kenara bırakacak kadar aile terbiyesinden uzak bir adam değilim. Eğer ben başka partiye geçtim diye AK Parti’de siyaset yapan AK Parti’de bürokratlık yapan bir dostumuz bana mesafe koyuyorsa o onun sorunu ama ben 15-20 yıl beraber hareket ettiğim insanlarla mesafe koyarsam hem benim kişiliğime hem de şehrin menfaatine de yakışmaz. Ben herkesle görüşebilirim, kapım da açık açamayacağım kapım da yok.

"DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇİLMEZ"

Böyle bir süreçte biz birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Bunun için farklı konuşmalarımda etrafımızdaki ateş çemberiyle ilgili açıklamalar yapıyorum. Bu açıklamalar ister istemez siyasette birisi biriyle ilgili iyi bir söz söyler ise tamam bu böyledir. Yani bütün bunlardan kaynaklı Nevşehir’de de bana çıktığım her yerde bu soru geliyor. Ama doğmamış çocuğa don biçilmez. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bana böyle bir talep gelmedi, böyle bir katılım daveti gelmedi.”

Kaynak: tv100

