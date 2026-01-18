Yapay Zeka Kayıp Dağcıyı Nasıl Buldu? Beklenen Cevap Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya’nın Piemonte bölgesinde kaybolan deneyimli dağcı ve ortopedi cerrahı Nicola Ivaldo’nun cesedi, aylar sonra yapay zeka destekli arama çalışmaları sayesinde bulundu. 66 yaşındaki Ivaldo, Eylül 2024’te tek başına çıktığı dağ yürüyüşünden geri dönmeyince kayıp ilan edilmişti.

Ivaldo’nun nereye gittiğine dair tek somut ipucu, Varaita Vadisi’ndeki Castello di Pontechianale köyüne park edilmiş aracıydı. Kurtarma ekipleri, cep telefonu sinyali ve arazi koşullarına bakarak Cozie Alpleri’ndeki Monviso ve Visolotto zirvelerine yönelmiş olabileceğini değerlendirdi. Ancak yüzlerce kilometrelik patika ve sarp kayalıklar nedeniyle yapılan aramalar sonuç vermedi.

UMUTLAR TÜKENİNCE...

Yaklaşık bir hafta süren yoğun arama çalışmalarına rağmen iz bulunamayınca ve ilk karın düşmesiyle umutlar tükenince operasyon durduruldu. Aramalar Temmuz 2025’te, karların erimesiyle yeniden başlatıldı. Bu kez sahaya yapay zeka destekli yeni bir yöntem girdi. İki insansız hava aracıyla (İHA) çekilen 2 binden fazla yüksek çözünürlüklü fotoğraf, dağlık arazide 'doğada olmaması gereken' renk ve şekil farklılıklarını tespit etmek üzere yapay zeka yazılımına yüklendi.

KASKI TESPİT ETTİ

Yazılım, sadece 5 saat içinde aramaların yoğunlaştırılması gereken birkaç kritik noktayı belirledi. Hava koşulları nedeniyle geciken kontrollerin ardından, üç gün sonra Ivaldo’nun cesedi Monviso’nun kuzey yamacında, 3 bin 150 metre yükseklikte bir yarıkta bulundu. Yapay zekanın işaret ettiği noktada fark edilen kırmızı nesnenin, dağcının kaskı olduğu anlaşıldı. Yetkililer, kaskın gölgede kalmasına rağmen yapay zekanın kırmızı rengi ayırt edebilmesini kritik bir başarı olarak değerlendirdi.

Kaynak: BBC