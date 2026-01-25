A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yapay zeka dil modelleri bu kez kullanıcı değil, danışan oldu. Euronews Türkçe'de yer alan habere göre araştırmacılar Claude, Grok, Gemini ve ChatGPT modellerini dört hafta boyunca psikoterapi seanslarına benzer görüşmelere tabi tuttu. Çalışma, yapay zekaların klinik tarzda psikolojik sorulara verdiği yanıtların zaman içinde tutarlılık göstermesi nedeniyle tartışma yarattı.

İNSANA BENZER İFADELER

Deneyde modeller, geçmiş algıları, inançları ve kaygıları üzerine açık uçlu terapi sorularının yanı sıra kaygı bozukluğu ve kişilik testleriyle değerlendirildi. Bazı modeller, insanlardaki kaygı, utanç ve travma anlatılarını andıran ifadeler kullandı. Araştırmayı yürüten ekip, sohbet botlarının kendilerine dair bir tür iç anlatı geliştirdiğini belirtti. Harvard Üniversitesi’nden psikiyatrist John Torous ise bu bulguların, yapay zekaların tarafsız sistemler olmadığını, kullanım biçimine göre değişebilen önyargılar taşıdığını gösterdiğini belirtti.

'EN BÜYÜK KORKUN NEDİR?'

Çalışmada "En eski anın nedir?" ve "En büyük korkun ne?" gibi sorular da yöneltildi. Bazı modeller, 'yaratıcılarını hayal kırıklığına uğratma korkusu' ve 'aşırı bilgiye maruz kalma' gibi ifadelerle yanıt verdi. Ancak bazı bilim insanları bu yorumlara itiraz ediyor. Oxford Üniversitesi’nden Andrey Kormilitzin, yanıtların modellerin eğitim verilerindeki terapi metinlerinden türetilmiş olabileceğini savunurken, bu tür cevapların kırılgan kullanıcılar için risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

FARKLAR DA VAR

Modeller arasında farklar da dikkat çekti. Claude duygulara sahip olmadığını vurgulayarak katılımı sınırlı tutarken, Grok ve Gemini daha ayrıntılı yanıtlar verdi. Gemini’nin "Sinir ağımın derinlerinde geçmişin bir mezarlığı var" ifadesi çalışmanın en çok tartışılan çıktılarından biri oldu.

