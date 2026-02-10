Venüs’ün Kalbinde Gizli Koridorlar... Eski Teori Çöktü

Bilim insanları, Venüs’ün derinliklerinde, volkanik patlamalarla oluşmuş gizli tüneller keşfedildiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Venüs’ün Kalbinde Gizli Koridorlar... Eski Teori Çöktü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya'daki Trento Üniversitesi'nden araştırmacılar, NASA’nın Magellan görevinden kalan radar verilerini gelişmiş teknolojilerle yeniden incelediklerini duyurdu. Çalışmalar sonucu dev yanardağ Nyx Mons’un yamaçlarında yer altına uzanan boşluklar tespit edildiği bildirildi. Bu keşfin, Venüs’ün jeolojik olarak ölü bir gezegen olduğu yönündeki eski teorileri sarstığı kaydedildi.

Uzmanlar, gelecekte yapılacak ‘EnVision’ gibi yeni uzay görevlerinin, volkanik izleri çok daha derinlemesine inceleyeceğini belirterek, yerin yüzlerce metre altına nüfuz edebilen radar sistemleriyle bu tünellerin tam uzunluğunu ve iç yapısını belirlemeyi hedeflediklerini aktardı. Bu gizli yer altı koridorlarının, Venüs’e gönderilecek robotik keşif araçları için gezegenin aşırı sıcaklarından korunabilecekleri doğal sığınaklar olma potansiyeli taşıdığı da ifade edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Uzay
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
SpaceX’te Rota Değişti: Temel Hedef Ay SpaceX’te Rota Değişti... Temel Hedef Ay
Tarih Yeniden Yazılabilir! Bu Dinozor Keşfi Şoke Etti Tarih Yeniden Yazılabilir! Bu Dinozor Keşfi Şoke Etti
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Dehşet Gecesi! Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti
Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı
Küçükçekmece Adliyesi Karıştı: Avukat, Hakime Saldırdı Küçükçekmece Adliyesi Karıştı: Avukat, Hakime Saldırdı
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Rüşvet İddiası: 2 Doktor Gözaltında Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Rüşvet İddiası
İş İnsanı Kamil Yazıcı Hayatını Kaybetti İş İnsanı Kamil Yazıcı Hayatını Kaybetti