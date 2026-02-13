Gökbilimciler Hayrete Düştü: Tersine Sıralı Gezegen Sistemi Keşfedildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve Avrupa’dan gökbilimciler, yeni keşfedilen bir güneş sisteminde alışılmış kozmik düzenin tersine işlediğini açıkladı. Araştırmacıların paylaştığı bulgulara göre sistemde dört gezegen bulunuyor ve bu gezegenler beklenenin dışında bir sıralama sergiliyor.

Gökbilim dünyasında yaygın kabul gören modele göre, yıldızlara yakın bölgelerde kayalık gezegenler, daha uzak yörüngelerde ise gaz devleri yer alır. Kendi güneş sistemimiz bu düzenin en bilinen örneğini oluşturur: Merkür, Venüs, Dünya ve Mars kayalık yapılarıyla iç kesimlerde; Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ise gaz ağırlıklı bileşimleriyle dış bölgelerde konumlanır.

Ancak yeni keşfedilen sistem bu tabloya uymuyor. Gözlemler, en içte kayalık bir gezegenin yer aldığını, onu iki gaz gezegenin izlediğini ve en dışta yeniden kayalık bir gezegen bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu sıra dışı mimari, gezegen oluşumuna ilişkin mevcut teorileri yeniden tartışmaya açabilecek nitelikte görülüyor.

EN DIŞTA BİR ‘SÜPER DÜNYA’

Sistemin en dikkat çekici üyesi olan LHS 1903, bilim insanlarının özellikle ilgisini çekiyor. Dünya’nın yarıçapının yaklaşık 1,7 katı büyüklüğündeki bu gezegen, yoğunluk ve bileşim bakımından kayalık özellikler sergiliyor. Bu tür gezegenler, gökbilim literatüründe “süper Dünya” sınıfında değerlendiriliyor.

Kayalık bir gezegenin gaz gezegenlerin ötesinde, sistemin en dış yörüngesinde bulunması ise keşfi daha da sıra dışı hale getiriyor.

‘OLUŞMAMASI GEREKİRDİ’

Çalışmanın lideri Warwick Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Thomas Wilson, keşfin teorik açıdan yarattığı şaşkınlığa dikkat çekti. Wilson, “Ortadaki iki gezegene kıyasla daha kayalık olan bu dış gezegenin, standart oluşum teorisine göre oluşmaması gerekirdi. Ancak bizce diğer gezegenlerden daha sonra oluştu" diyor.

Bu değerlendirme, söz konusu gezegenin sistemin evrim sürecinde farklı bir zaman diliminde ortaya çıkmış olabileceğine işaret ediyor. Bilim insanları, gözlemlerin gezegen sistemlerinin oluşumuna dair mevcut modelleri genişletebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi