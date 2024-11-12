Avrupa Birliği Apple’a Bir Ay Süre Tanıdı, Yaptırım Gelebilir

Avrupa Birliği, Apple’a bir ay süre tanıdı. Apple, bir aylık süre içerisinde coğrafi engelleme uygulamasında gerekli düzenlemeleri yapmadığı takdirde yaptırımların söz konusu olabileceğini belirtti.

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Avrupa Birliği Apple’a Bir Ay Süre Tanıdı, Yaptırım Gelebilir

AB Komisyonu ve üye ülke otoritelerini bir araya getiren Tüketiciyi Koruma İşbirliği Ağı, Apple Medya Hizmetleri'nin Avrupa'da yasaklanmış coğrafi engelleme uygulaması konusunda bilgilendirildiğini açıkladı.

Avrupa Birliği Apple’a Bir Ay Süre Tanıdı, Yaptırım Gelebilir - Resim : 1

KISITLAMALARIN KALDIRILMASI İSTENDİ

AB, kullanıcıların AB sınırları içinde, ikametgâh veya vatandaşlık gibi ayrımlara maruz kalmadan eşit şartlarda hizmet alabilmesi için kısıtlamaların ortadan kaldırılmasını istiyor.

Açıklamada, Apple hizmetlerinde, çevrim içi erişim, ödeme yöntemleri ve indirmede Avrupa tüketicilerine ikamet yerlerine göre hukuka aykırı bir şekilde ayrımcılık yapan çeşitli sınırlamalar tespit edildiğine işaret edildi.

Apple'dan App Store, Apple Arcade, Müzik, iTunes Store, Kitaplar ve Podcast uygulamalarını AB'nin coğrafi engelleme karşıtı kurallarıyla uyumlu hale getirmesi istendiğine dikkat çekildi.

Avrupa Birliği Apple’a Bir Ay Süre Tanıdı, Yaptırım Gelebilir - Resim : 2

AVRUPA BİRLİĞİ, APPLE’A BİR AY SÜRE VERDİ

AB kuralları kapsamında, müşterilere farklı bir üye ülkeden mal ve hizmet satın almak istediklerinde uyruk, ikametgah veya kuruluş yeri temelinde haksız ayrımcılık yapılamayacağı hatırlatılan açıklamada, Apple'ın tespit edilen sorunlu coğrafi engelleme uygulamalarını düzeltmeye yönelik taahhütleri bir ay içinde sunması gerektiği, bu düzenlemeyi yapmadığı takdirde yaptırım uygulanma ihtimalinin söz konusu olabileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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