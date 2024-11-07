Bilim İnsanları Keşfetti: 'En Aç Kara Delik'

Gök bilimciler, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ve Chandra X-ışını Gözlemevi'nden alınan verileri inceleyerek, 'Büyük Patlama'dan 1,5 milyar yıl sonra oluşan ve kuramsal sınırların 40 katı madde tüketen LID-568 adlı süper kütleli bir kara delik keşfetti. Uluslararası Gemini Gözlemevi ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan bir ekip tarafından keşfedilen LID-568, kara deliklerin evrenin erken dönemlerinde nasıl oluştuğuna dair yeni bilgiler sunuyor.

NTV'de yer alan habere göre, Chandra X-ışını ve JWST’nin kızılötesi verilerini inceleyen ekip, gök adanın merkezindeki kara deliğin güçlü gaz çıkışları ve yüksek parlaklığıyla öne çıktığını belirledi. Bu veriler, kara deliğin tek bir hızlı beslenme süreciyle geliştiğini ve "Eddington Limiti" olarak bilinen teorik madde tüketim sınırının 40 katına ulaştığını gösterdi. Çalışmanın ortak yazarlarından Julia Scharwachter, bu yoğun madde tüketiminin kara deliklerin erken evrende nasıl hızla büyüdüğüne dair önemli ipuçları sunduğunu belirtti.

Araştırma, Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

Kaynak: NTV