Yüzde 78’i Türk Telekom’a Aitti! Vodafone, Turkcell, Turksat… Hepsi Birleşecek, Hazırlık Başladı

Hükümetin fiber optik şebekelerin yeterince yaygın olmadığını ve hızlı büyümediğini belirtip telekom operatörlerinin yatırımları hızlandırmalarını istemesinin ardından çoğunluğu Türk Telekom'a ait fiber alt yapıların tamamının birleştirilmesi içi çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Reuters'a konuşan üst düzey yetkilinin verdiği bilgilere göre; çalışma henüz erken aşamada ve sonuçlanmadı ancak ilerleme kaydedildi. Aynı yetkili, "Fiber altyapının birleştirilmesi konusunda bir düşüncemiz var, biz de bu konuda bir çalışma yürütüyoruz. Yaptığımız çalışma erken aşamalarında ve henüz sonuçlanmış değil ancak bizim konu üzerinde çalışmamız devam ediyor. Ortak altyapının kurulmasıyla fiber ağımızın daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz" dedi.

Yetkili fiber altyapının birleştirilmesinin nasıl bir yapıyla sağlanacağını veya hangi seçenekler üzerinde durulduğunu belirtmedi.

Fiber optik şebekelerin yeterince yaygın olmadığı ve yatırımların artırılması çağrılarına, telekom şirketleri ise şebekeyi uzatmak için gereken izin ve inşaat süreçlerinin karmaşık ve uzun olduğunu, ayrıca sermaye yoğun bir faaliyet olduğu için daha hızlı ilerlemediğini belirten açıklamalar yapmıştı.

FİBER ŞEBEKE AĞININ YÜZDE 78'İ TÜRK TELEKOM'A AİT

TELKODER verilerine göre yılın ikinci yarısı itibarıyla yaklaşık 577 km uzunluğundaki ulusal fiber optik şebekenin 449 kilometresi, yani %78'i Türk Telekom'a ait. Aralarında Turkcell, Turksat ve Vodafone gibi telekom şirketlerinin de bulunduğu diğer işletmecilerin de kendilerine ait fiber altyapıları bulunuyor.

Buna karşılık küçük ölçekliler başta olmak üzere pekçok telekom şirketi, altyapı yatırımlarının bu faaliyet için özel olarak kurulmuş bir şirket tarafından yürütülmesi gerektiğini, telekom şirketlerinin ise bu altyapı üzerinden sadece hizmet satışı yapması gerektiğini uzun süredir dile getiriyorlar.

BİRÇOĞU ORTAK ALTYAPI ŞİRKETİ İSTİYOR

Son olarak Vodafone tarafından Temmuz ayında yayımlanan bir raporda Türkiye'nin sabit genişbant şebekesinin rakip ülkeleri yakalaması için sabit altyapı ile perakende satış faaliyetlerinin birbirinden ayrılması, sabit altyapıyı yatırım ve işletmesini "ortak altyapı şirketinin" yürütmesi gerektiği ifade edilmişti.

Raporda Türk Telekom'un 2026 yılında dolacak olan lisans süresinin altyapının telekom şirketlerinden ayrılması için en uygun dönemi oluşturduğu ifade edilmişti.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise eylül ayında şirketin tüm şebeke yatırımlarını imtiyazı sonunda devlete iade edecek şekilde yaptığını ifade ederek, ortak altyapı şirketi önerisini "ticari kaygı" barındıran bir öneri olarak nitelemişti.

FİBER ŞEBEKE GENİŞLEDİKÇE ABONE DE ARTACAK

Türkiye her ne kadar şebekesi genişliyor olsa da 100 kişi başına düşen sabit genişbant abonesi alanında OECD ortalamasının altında performans gösteriyor. OECD verilerine göre 2023 itibarıyla Türkiye'de 100 kişi başına 23 genişbant abonesi bulunurken, OECD ortalaması 36 kişi seviyesinde. Ayrıca 100 Mbps'den daha hızlı bağlantıya sahip abone sayısı da OECD ortalamasının oldukça gerisinde. Alım gücüne bağlı olsa da, fiber şebeke genişledikçe abone oranının daha da artacağı düşünülüyor.

Kaynak: Reuters