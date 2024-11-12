Asgari Ücret İçin ‘1 Gün Önce Duydum’ Dedi: Hesap Makinelerine Mesai Yaptıracak Formül! Biraz Ondan Biraz Ondan...

Asgari ücrete zam dönemi yaklaşırken açıklamalar peş peşe geliyor. Enflasyon tahminleri Ocak 2025 asgari ücret zammı için ipuçları verse de rakam belirsizliğini koruyor. Asgari ücrete zam ne kadar, kaç TL olacak? İlk kez duyacağınız formül ortaya çıktı.

KAPI O ORANDAN AÇILACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek üzere Aralık ayında çalışmalara başlayacak. Asgari ücret 2025 rakamının ne olacağı merak edilirken Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz asgari ücrete zamda kamuoyunun nabzının yoklandığını dile getirerek kulis bilgisini paylaştı.

“Son konuşulan bir gün önce duyduğum kulis bilgisi şu: Gerçekleşen enflasyonun yüzde 50’si alınacak. Bu yüzde 44. Yüzde 50’si yani 22 oradan gelecek. Beklenen enflasyon yüzde 21. Yüzde 50’si 10,5. İkisi toplanacak yüzde 32,5 olacak. Bu da 22.525 TL’ye tekabül ediyor. Bu bir komisyon kararı. Burada tarafların pazarlığı ile asgari ücret belli oluyor. Bana tam anlamıyla beklenen enflasyona göre de gerçekleşen enflasyona göre de yapmayacaklar. Bir ara formül bulunacak. Orada minimum yüzde 32,5’tan kapı açılır gibi geliyor bana."

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2024 yılında yüzde 49,11’lik artış ile net 17.002 TL, brüt 20.002 TL olarak belirlenmişti. 2025 asgari ücreti belirleme sürecinde enflasyon rakamları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri, büyüme rakamları, TİSK verileri ve TÜRK-İŞ’in açlık-yoksulluk sınırı gibi beş temel veri dikkate alınacak. Bu kapsamda 22-25 bin TL aralığında asgari ücretin belirlenmesi söz konusu.