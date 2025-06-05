Van’da Bayılan Çoban Helikopter Ambulansla Kurtarıldı

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Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Artos Dağı civarında çobanlık yapan 45 yaşındaki bir vatandaş, dün zorlu dağlık arazide fenalaşarak bayıldı. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla harekete geçen sağlık ekipleri, hızla bölgeye ulaştı. Senkop (bayılma) geçirdiği belirlenen çobana olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Hastanın durumunun ciddiyeti nedeniyle, helikopter ambulans devreye sokuldu. Zorlu arazi şartlarında kurtarma operasyonu gerçekleştiren ekipler, çobanı SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakletti. Hastanın tedavisine hastanede devam edilirken, sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA