Herkesin Burun Kıvırdığı İş İçin 70 Bin TL Maaş Veriyorlar: Kimse Başvurmazsa Yurt Dışından Getirecekler
Aylık 70 bin TL maaş teklif edilmesine rağmen Yüksekova'da çoban krizi yaşanıyor. Kimse çobanlık yapmak istemeyince köylüler, hayvanlarını sırayla kendileri otlatmaya başladı. Çözüm bulunamazsa yeniden İran’dan çoban getirilecek.
Kaynak: DHA
Yüksekova’da çetin geçen kış mevsiminin ardından baharın gelişiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan köylüler, küçükbaş hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı. Ancak İnanlı köyünde yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvan için çoban bulmak bu yıl da mümkün olmadı.
İnanlı köyünde yaşayan Serkan Arpat, çoban bulamadıkları için hayvan sahiplerinin aralarında sıra sistemi oluşturarak sürüyü dönüşümlü olarak otlattığını anlattı. Geçen yıl da aynı sorunu yaşadıklarını belirten Arpat, o dönem İran’dan çoban getirerek sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.
AYLIK 70 BİN TL MAAŞ TEKLİF ETTİLER
"Geçen yıl çobanlara 30-35 bin TL arasında maaş veriyorduk. Bu yıl 70 bin TL’ye kadar teklif etmemize rağmen yerli çoban bulamıyoruz" diyen Arpat, yerli çobanların bölgeyi iyi bildiğini ve hayvanlara daha özenli baktığını vurguladı.
Hayvanlarını geçici olarak köy çevresindeki meralarda otlattıklarını dile getiren köylüler, yaklaşık 1,5 ay sonra yaylalara çıkacaklarını, ancak çoban sorununun çözülmemesi halinde sürecin daha da zorlaşacağını belirtiyor.
BULUNAMAZSA İRAN'DAN ÇOBAN GETİRTECEKLER
Köylülerden Yusuf Arpat, çözüm bulunamazsa yeniden İran’dan çoban getirmeyi planladıklarını söyledi. Faruk Atlı ise sadece İnanlı’da değil, Yüksekova’nın birçok köyünde aynı sorunun yaşandığını dile getirerek, yerli çobanlara 70 bin TL’ye kadar maaş vermeye hazır olduklarını ifade etti.