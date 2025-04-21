Herkesin Burun Kıvırdığı İş İçin 70 Bin TL Maaş Veriyorlar: Kimse Başvurmazsa Yurt Dışından Getirecekler

Yüksekova’da çetin geçen kış mevsiminin ardından baharın gelişiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan köylüler, küçükbaş hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı. Ancak İnanlı köyünde yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvan için çoban bulmak bu yıl da mümkün olmadı.

İnanlı köyünde yaşayan Serkan Arpat, çoban bulamadıkları için hayvan sahiplerinin aralarında sıra sistemi oluşturarak sürüyü dönüşümlü olarak otlattığını anlattı. Geçen yıl da aynı sorunu yaşadıklarını belirten Arpat, o dönem İran’dan çoban getirerek sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.