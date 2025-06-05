Uşak’ta İki Araç Çarpıştı: 5’i Çocuk 7 Kişi Yaralandı

Uşak’ta kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5’i çocuk 7 kişi yaralandı.

Uşak’ta İki Araç Çarpıştı: 5’i Çocuk 7 Kişi Yaralandı
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Kaza, Ankara-Uşak karayolu Dumlupınar kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, N.E. (42) idaresindeki 57 AK 304 plakalı otomobil ile M.D. (49) yönetimindeki 35 BME 369 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerinde araçlarda yolcu konumunda bulunan K.N.A. (13), A.A. (7), G.A. (37), H.D. (22), S.A. (17), S.D. (17) ve R.A. (5) yaralanarak Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Uşak Trafik kazası
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